Забарный сыграл 50 матчей в АПЛ: Борнмут поздравил украинца с юбилеем

Матч Английской Премьер-лиги Борнмут – Арсенал в рамках 8 тура стал 50-м для украинского защитника "вишен" Ильи Забарного в чемпионате Англии.

Клуб поздравил украинца с достижением юбилейной отметки в соцсети X.

"Какой способ отметить это событие, Заба", – говорится в сообщении пресс-службы Борнмута.

What a way to mark the milestone, Zaba 👏🔥 pic.twitter.com/6KDdWfIgwX — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 21, 2024

Встреча завершилась неожиданной победой хозяев с 2:0. Сам Забарный отыграл встречу от стартового до финального свистка.

Забарный перешел в Борнмут из Динамо в последний день зимнего трансферного окна сезона-2022/23 за 22.7 млн евро. Украинец отличился одним голом за клуб.

В текущем сезоне защитник провел 8 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями.