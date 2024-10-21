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Забарный сыграл 50 матчей в АПЛ: Борнмут поздравил украинца с юбилеем

Олексій Мурзак — 21 октября, 15:20
Забарный сыграл 50 матчей в АПЛ: Борнмут поздравил украинца с юбилеем
Ілля Забарний
Getty Images

Матч Английской Премьер-лиги Борнмут – Арсенал в рамках 8 тура стал 50-м для украинского защитника "вишен" Ильи Забарного в чемпионате Англии.

Клуб поздравил украинца с достижением юбилейной отметки в соцсети X.

"Какой способ отметить это событие, Заба", – говорится в сообщении пресс-службы Борнмута.

Встреча завершилась неожиданной победой хозяев с 2:0. Сам Забарный отыграл встречу от стартового до финального свистка.

Забарный перешел в Борнмут из Динамо в последний день зимнего трансферного окна сезона-2022/23 за 22.7 млн евро. Украинец отличился одним голом за клуб.

В текущем сезоне защитник провел 8 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями.

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