Тоттенхэм разгромил Вест Хэм, Брентфорд Ярмолюка проиграл МЮ в 8 туре АПЛ

В субботу, 19 октября, матчем Тоттенхэм - Вест Хэм стартовал 8 тур Английской Премьер-лиги сезона-2024/25.

Встреча завершилась уверенной победой "шпор" со счетом 4:1. В другом матче Брентфорд Егора Ярмолюка проиграл Манчестер Юнайтед. Украинец появился на поле на 75-й минуте встречи, однако результативными действиями не отличился.

Реклама:

В тоже время Эвертон Виталия Миколенко с украинцем в старте не имел проблем с Ипсвичем. В других поединках Астон Вилла победила Фулхэм, Саутгемптон выигрывая 2:0, проиграл Лестеру, а Брайтон победил Ньюкасл.

Чемпионат Англии – АПЛ

19 октября, 8 тур

Тоттенхэм – Вест Хэм 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – 18 Кудус, 1:1 –36 Кулушевский, 2:1 – 53 Биссума, 3:1 – 55 Тодибо (аг), 4:1 – 60 Сон Хин Мин

Удаление: 86 – Кудус

Фулхэм – Астон Вилла 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – 5 Хименес, 1:1 – 9 Роджер, 1:2 – 59 Уоткинс, 1:3 – 69 Диоп (аг)

Удаление: 64 – Андерсен, 90+3 – Филоджен-Бидас

Ипсвич – Эвертон 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 17 Ндиа, 0:2 – 40 Кин

Саутгемптон – Лестер 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – 8 Арчер, 2:0 – 28 Арибо, 2:1 – 65 Буанонотте, 2:2 – 74 Варди, 2:3 – 90+8 Аю

Удаление: 73 – Фрейзер

Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 45+5 Пеннок, 1:1 – 47 Гарначо, 2:1 – 62 Гейлунн

Ньюкасл – Брайтон 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 35 Велбек

Сегодня состоится еще один матч:

19:30 Борнмут – Арсенал

Напомним, в 7 туре Астон Вилла и Манчестер Юнайтед расписали нулевую ничью, а Челси не смог дожать Ноттингем Форест. С 78-й минуты команда Энцо Марески играла в большинстве, но не смогла реализовать количественное преимущество. Михаил Мудрик вышел на поле в начале компенсированного времени.