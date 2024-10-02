Богиня футбола и весомый украинский след: все об Аталанте, ближайшем сопернике Шахтера

Аталанта в греческой мифологии известна мастерством охоты. Иногда в мифах различали две Аталанты – аркадскую и беотийскую. Однако в футболе история не повторилась, и Аталанта из Бергамо с 1907 года и по сей день всегда существовала одна.

Глеб Скрипченко и Максим Саливон рассказывают главное о втором сопернике донецкого Шахтера в основном раунде Лиги чемпионов с итальянской "пропиской". Матч состоится 2 октября, начало – в 19:45.

Основанная когда-то пятью учениками средней школы как "Бергамское общество гимнастики и атлетического спорта Аталанта", она уже в том же 1907-м получила футбольную секцию, однако только через 7 лет была официально признана Итальянской федерацией футбола.

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Ее зовут Богиней, пусть даже в представлениях древних греков она была только героиней. А еще называют "королевой провинциалов", поскольку город Бергамо находится в менее чем 60 километрах от Милана, а команда, несмотря на роль "пригородной", демонстрирует топ-уровень уже не первый год. Хотя да, спорить не будем – до эпохи Гасперини о ней знали не так много, а из выдающихся достижений запомнился разве что Кубок Италии сезона-1963/1964.

Кстати, по поводу "пригородного" статуса. Именно в городе Бергамо находится один из миланских аэропортов, который называется Орио-аль-Серио. Можно натянуть сову на глобус и сказать, что это аналогично суперуспешной команде из Борисполя. Но это будет только натягивание совы на глобус.

71-летний президент клуба Антонио Перкасси в прошлом сам был футболистом, и в 17 лет дебютировал в составе "Богини". Он провел около шести лет и 110 матчей в составе Аталанты и Чезены и оставил футбол… нет, не из-за травмы, как это часто бывает, а из-за желания заниматься предпринимательской деятельностью.

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В 1976 году он познакомился с Лучано Бенеттоном и спустя год открыл первый магазин Benetton в Бергамо. Тщательная работа дала свои плоды. Антонио стал управляющим важнейшими магазинами Benetton Group в Италии и во всем мире, а также автором многих выдающихся достижений.

Бренды одежды, косметика и футбол – так можно описать сферы деятельности младшего из шести детей в семье, который впоследствии и сам стал отцом шести. Уроженец города Клузоне в провинции Бергамо, он сначала стал к рулю "нерадзурри" в 1990-м и проправил клубом до 1994-го, а в 2010-м началась новая эры "богини".

Но сначала стоит сказать об особом периоде и особом футболисте в истории Аталанты. Да, в конечном итоге Кристиано Дони оказался замешан в договорных матчах, получил солидную дисквалификацию и огромное пятно на репутации, однако отобрать у него многочисленные заслуги в составе "орбичи" не сможет никто. Более 300 матчей в период с 1998 по 2003 и с 2006 по 2011. Более 100 голов в исполнении футболиста, который нападающим отнюдь не был. Дони привлек внимание и заставил говорить об Аталанте, когда об этом клубе знали разве что большие поклонники кальчо. А еще у легенды "королевы провинциалов" хорошие отношения с тем, кто позже сделает из Аталанты именно тот клуб, который сегодня знают все болельщики футбола. Да-да, речь о Джан Пьеро Гасперини.

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После 2010-го стоит отметить два главных назначения едва ли не во всей истории клуба из Бергамо. Первое – приглашение летом 2014 на должность технического директора Джованни Сартори, который с сезона 2022/2023 строит новую сказку уже в Болонье. О нем мы подробнее рассказывали в тексте о предыдущем сопернике Шахтера.

Второе – находка Джан Пьеро Гасперини. Собственно, без первого не было бы и второго. До этого этот алленаторе несколько лет работал с молодежью Ювентуса, чьим воспитанником является и сам (хотя за основу не поиграл), заходил на несколько матчей в Интер (5 матчей в Суперкубке и Серии А в 2011-м – 4 поражения и одна ничья) и дважды успешно руководил Дженоа. Сюда же добавим еще и Кротоне с Палермо, которых он также тренировал по два захода.

К слову, до Гасперини в эру Перкасси в Бергамо работал почти 5 лет Стефано Колантуоно, который и вернул команду в элиту, и в течение одного с лишним сезона легендарный Эдоардо Рейя.

Для болельщиков и журналистов Гасперини уже несколько раз "заканчивался" или "менялся". Каждое изменение состава воспринималось как стопроцентное возвращение к статусу середняка. После скандального расставания с Папу Гомесом и ухода Иличича эти прогнозы провалились. В начале сезона-2022/2023, когда команда стала крайне прагматичной, были разговоры о том, что никакой Джан Пьеро не догматик – играет теперь на удержание счета, никакой феерии. Пока новые футболисты вроде Адемолы Лукмана со временем не впитывают сверхсложные идеи и философию тренера, и все равно возвращается к истокам.

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Футбол Гасперини – особая игра с элементами прессинга, желания доминировать и иметь преимущество на каждом клочке поля. Гасперини – это об умении обыгрывать команды, имеющие больший как игровой, так и финансовый ресурс. Собственно, Аталанта ворвалась в элиту итальянского футбола именно тогда, когда и близко не имела возможностей клубов из топ-4.

Еще когда модуль 3-4-3 считался слишком рискованной затеей, он в своем выборе был уверен, и в выборе тактики на дистанции упорно стоял на своем. Синьор Джан Пьеро – мастер нахождения талантливой молодежи, из которой позже вырастают большие звезды. Среди последних таких "достояний" алленаторе – не только 23-летний де Кетеларе, о котором скажем ниже, но и Джорджо Скальвини и Ибрагим Сулемана. Последний после перехода с Кальяри доверием Гаспа пока не пользуется, но ввиду предыдущего опыта и результатов, 21-летний ганец свои шансы еще точно получит.

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Здесь же следует сказать и о серьезном присутствии доли украинского футбола в новейшей истории "богини". Один из лучших украинцев пока сильнейшего поколения в истории Украины Руслан Малиновский после удачной бельгийской командировки в Генк пошел на повышение именно в Аталанту. За "королеву провинциалов" он отыграл 3,5 года, почти полторы сотни матчей и провел 30 голов. В составе Аталанты Малиновский успел стать финалистом Кубка Италии сезона-2020/21. А также долгое время считался одним из лучших центральных полузащитников Старого Света.

После прошедшего сезона с победой в Лиге Европы Аталанта потеряла Тэна Копмейнерса. Он слишком сильно хотел перейти к Ювентусу и показывал это на протяжении всего трансферного окна. Было бы хуже, если игрок остался. Также покинул клуб его самый дорогой трансфер в истории Эль-Биляль Туре, из-за травмы не сумевший проявить себя в составе бергамасков. Малийский форвард ушел в Штутгарт в аренду.

Джанлука Скамакка – это не о трансфере, а о досадной травме перед самым началом сезона. "Богиня" среагировала мастерски, и сразу взяла Маттео Ретеги из Дженоа на замену. Также в это трансферное окно клуб вернул в Италию Николо Дзаньоло, договорился не только с Лазарем Самарджичем, но и с его отцом, который прошлым летом сорвал трансфер в Интер, и перехватил у Наполи Марко Брешианини. Экс-игрок Фрозиноне уже прошел медосмотр для неаполитанцев, здесь появился клуб, который теперь способен играть мышцами и на трансферном рынке. То есть, предлагать больше денег.

Здесь вспомним и выкуп за 22 миллиона евро не заигравшего в Милане Шарля Де Кетеларе, который, играя в аренде в Аталанте, провел фантастический прошлый сезон.

А еще Аталанта усилила защиту, взяв у Байера в аренду ивуарийского защитника Одилона Коссуна. Весь победный для ломбардийцев финал Лиги Европы, в котором Аталанта стала единственной командой, обыгравшей Леверкузен в предыдущем сезоне, он просидел в запасе.

Рауль Белланова – хорошая опция на позицию правого латераля. Человек способен выгрызть бровку по всем канонам Гасперини.

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Впрочем, едва ли не главным кадровым успехом клуба, и одновременно игровым лидером команды, является сохранение по итогам летнего трансферного окна и наличие в распоряжении Гасперини Адемолы Лукмана. На старте розыгрыша-2024/25 нигериец фантастический футбол отнюдь не демонстрирует (5 матчей, 2 гола, 1 ассист), но потенциал нападающего сомнений не вызывает, и улучшение показателей одного из лучших форвардов Серии А прямо сейчас на дистанции – вопрос времени. Как и первые голы в Лиге чемпионов.

Сегодня состав команды Джан Пьеро выглядит примерно так:

Карнесекки – Коссуну, Джимсити, Колашинац – Белланова (Дзаппакоста), Де Рон (Пашалыч), Эдерсон, Руджери – Де Кетеларе (Дзаньоло), Лукман (Самарджич, Брешианини) – Ретеги (Лукман)

Это уже не та команда, которая играла с Шахтером в 2019-м, если судить по именам и полученному статусу. Уже не "выскочка", а полноценный гранд. Но по философии, игровому рисунку и задумкам тренера все остается неизменным.