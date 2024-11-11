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Бетис подписал голкипера Шахтера

Олександр Булава — 11 ноября 2024, 22:56
Бетис подписал голкипера Шахтера
ФК Шахтар

15-летний голкипер донецкого Шахтера Ян Журавский перешел в испанский Бетис.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

В понедельник, 11 ноября, футболист подписал 3-летний контракт с испанским коллективом. Детали перехода пока неизвестны.

Отметим, что Журавский был основным вратарем Шахтера в Детско-юношеской футбольной лиге, с которым получил золотые медали. Также вызывался у сборной Украины U-16.

Накануне сообщалось, что в странский голкипер Реала Андрей Лунин отличился ассистом Винисиусу Жуниору в матче 13 тура Ла лиги против Осасуны.

Бетіс Шахтар Донецьк

Бетіс

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