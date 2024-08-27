Бетис — Кривбасс: анонс ответного матча квалификации Лиги конференций

В четверг, 29 августа, криворожский Кривбасс будет противостоять испанскому Бетису в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Поединок состоится на стадионе "Эстадио Бенито Уильямарин" в Севилье, Испания. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча завершилась уверенной победой испанцев со счётом 2:0.

Кривбасс

В сезоне-2023/24 криворожцы долгое время боролись за золотые медали в Украинской Премьер-лиге, однако ближе к концу чемпионата стало понятно, что подопечные Юрия Вернидуба завершат турнир на 3 строчке и попадут в 3 этап квалификации Лиги Европы.

В ЛЕ Кривбасс выступил максимально неудачно. Как и Полесье, криворожцы уступили в обоих матчах в своей первой же дуэли. "Красно-бело-черные" проиграли чешской Виктории (1:2, 0:1).

К ответному матчу против Бетиса криворожцы подходят не в оптимальной форме. В эти выходные подопечные Вернидуба расписали мировую с только что вернувшимся в УПЛ Ингульцом. Также у клуба 2 победы и 1 поражение в чемпионате Украины.

В решающей игре против испанцев Кривбасса не поможет защитник Владимир Якимец. Пока он травмирован.

Бетис

В отличие от соперника, клуб из Севильи провел меньше официальных матчей с начала сезона. Это была домашняя встреча 1 тура Ла Лиги с Жироной без Виктора Цыганкова (1:1) и игра с Алавесом (0:0) во 2 туре.

В межсезонье севильцы сохранили главного тренера (чилиец Мануэль Пеллегрини работает во главе "вердибланкос" с августа 2020-го), но простились со многими футболистами первой команды. "Зелено-белых" покинули 9 исполнителей, среди которых Чади Риад, перешедший в Кристал Пелас за 15 млн евро (самый большой трансфер на "выход").

Также из Бетиса ушли Абнер, Херман Пеццелья, Айос Перес и Виллиан Жозе. В общей сложности на продажах испанский клуб заработал более 35 млн евро. А купил на 22 с лишним миллиона. Среди наиболее показательных трансферов Бетиса — приобретение защитника Ромена Перро и хавбека Марка Роки. За двоих севильцы заплатили чуть менее 8 миллионов евро. Интересно, что соперник Кривбасса почти не усиливал атаку. За исключением подписания Икера Лосады, в эту линию Бетис трансферов не совершал.

История встреч

Ранее клубы никогда не пересекались, так что матч, состоявшийся на прошлой неделе, стал первым в их истории.

Где смотреть

Смотреть матч в Украине можно на медиасервисе MEGOGO. Также Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединок.

Ориентировочные составы

Кривбасс: Клищук — Понедельник, Романчук, Стецьков, Дибанго — Бизимана, Вакулко — Кузик, Лунев, Соса — Аду.

Бетис: Силва — Перро, Льоренте, Бартра, Соболи — Рокко, Карвалью — Хуанми, Фекир, Форнальс — Руибаль.

Цифры и факты

По данным Transfermarkt, Кривбасс стоит почти столько же, сколько и второй по цене футболист Бетиса Пабло Форнальс (14,88 млн против 14 млн);

Хотя бы одна команда покидала поле без забитого мяча в 9 из 12 предыдущих официальных матчей с участием Кривбасса;

Испанский клуб пропускал в 9 из последних 11 матчей в Лиге конференций и Лиге Европы;

Футболисты Кривбасса почти на 3 года младше состава Бетиса (24,8 против 27,7);

У украинского клуба меньше сборников, чем у Бетиса (3 против 5) и меньше представителей молодежных сборных (1 против 5):

В составе Кривбасса больше легионеров, чем в испанском коллективе (12 против 10).

Прогноз Чемпиона

Победа Бетиса — 2:1.