Бенфика не хочет отпускать Трубина на Олимпийские игры-2024

Голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин предположительно пропустит Олимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, португальский гранд направил в Украинскую ассоциацию футбола повторное письмо с извещением об отказе отпустить на соревнование Трубина.

Бенфика планирует отпустить на Олимпиаду только японского голкипера Лео Кокубо.

Следовательно, на позицию вратаря олимпийской сборной Украины остаются три основных кандидата — Кирилл Фесюн (Шахтер), Георгий Ермаков (Александрия), Яков Кинарейкин (Днепр-1).

На Олимпийских играх-2024 команда Руслана Ротаня сыграет в одной группе с Аргентиной, Марокко и Ираком. Ранее стало известно, выступит ли на турнире Лионель Месси.