Бавария победила Реал и вышла в финал Лиги чемпионов

Мюнхенская Бавария одержала победу над мадридским Реалом и вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок завершился со счётом 2:1. В первом тайме команды обменялись опасными моментами. Сначала вингер Баварии Гнабри ворвался налево в штрафную, но не смог отдать точную передачу на Кейна на дальнюю стойку. Через несколько минут ответил Реал. Винисиус Жуниор получил мяч в центре штрафной, пробил и попал в штангу. Мяч отскочил к пробившему в касание Родриго, но Мануэль Нойер успел среагировать и забрал мяч. Во второй части тайма "сливочные" продолжили давить, но счет так и остался сухим.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Реал создавал немало опасных моментов, однако забить единственный победный гол забила Бавария. Альфонсо Дэвис прошел по левому флангу, убрал под правую ногу и точно пробил в дальний угол ворот.

Реал сразу побежал отыгрываться. Неистовое давление "сливочных" удалось конвертировать на 88 минуте. Винисиус пробил из-за пределов штрафной - вратарь не смог зафиксировать мяч в руках, а Хоселу добил в сетку.

Казалось, что все шло к экстратаймам, но на 90+2 минуте Хосел сделал невероятное и перевернул поединок, оформив дубль за несколько минут.