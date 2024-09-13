Он похож на Голанда: Балотелли спрогнозировал перспективы Довбика в Серии А
Артем Довбик
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Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли считает, что украинский нападающий Ромы Артем Довбик может добиться двузначного показателя по количеству голов в чемпионате Италии.
Цитирует Балотелли AS Roma Live.
"С точки зрения фактуры, я бы сказал, что он похож на Голанда, а также по манере и агрессии, с которой он атакует. У них схожи стили игры.
У него не очень хорошая координация, но видно, что он сильный и умеет забивать голы в штрафной. Думаю, количество его голов будет двусмысленным числом", - отметил Балотелли.
Накануне сообщалось, что Довбик восстановился от травмы и попадет в заявку на матч 4-го тура чемпионата Италии против Дженоа Руслана Малиновского. Поединок состоится 15 сентября. Начало – в 13:30 по киевскому времени.