Ассисты Довбика и Цыганкова не помогли Жироне победить Алавес в 35 туре Ла Лиги

Жирона лишилась выездной победы над Алавесом в пределах 35 тура испанской Ла Лиги. По одному ассисту на свой счет записали украинские игроки жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Встреча завершилась со счётом 2:2. Хозяева поля забили решающий гол в компенсированное арбитром время.

Отметим, что Цыганков был заменен на 73-й минуте, ассистировавший пятой Довбик провел на поле весь матч.

После этой ничьей подопечные Мичела Санчеса рискуют потерять второе место турнирной таблицы, опережая Барселону, у которой есть игра в запасе, на два очка.

Чемпионат Испании.

35 тур, 10 мая

Алавес - Жирона 2:2 (1:2)

Голы : 0:1 - 4 Гарсия, 1:1 - 12 Гуриди, 1:2 - 44 Эррера, 2:2 - 90+9 Гуриди

Ассист Цыганкова

Ассист Добвика

В следующем матче Ла Лиги Жирона сыграет с Вильярреалом, встреча состоится 14 мая. В тот же день Алавес, расположившийся на 11-м месте чемпионата Испании, сыграет с Реалом, досрочно выигравшим Ла Лигу.

Напомним, недавно тренер Жироны рассказал, что для команды важно, чтобы Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата.