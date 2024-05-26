Довбык получил "трофей Пичичи": что это за награда, и за что ее вручают

Украинский нападающий Жироны Артем Довбык провел феноменальный дебютный сезон в Ла Лиге. За 36 матчей в чемпионате Испании он забил 24 мяча и повторил рекорд легендарного Андрея Шевченко.

Буквально за один год его трансферная цена по версии Transfermarkt стала в 6 раз больше, теперь он стоит 30 миллионов евро.

И хоть каталонский клуб, несмотря на невероятный сезон, остался без титулов, Артем таки получил один.

Речь идет о "трофее Пичичи". В последнее время о нем говорят повсюду, однако не все понимают, что это такое, поэтому давайте разберемся.

"Трофей Пичичи" - это награда лучшему бомбардиру сезона Ла Лиги, которую присуждает испанская спортивная газета Marca. Почему Пичичи? Потому что такое прозвище имел легендарный испанский нападающий начала 20 века Рафаэль Морено Арансади, выступавший за Атлетик Бильбао. За свою карьеру он сыграл 72 матча в регулярном чемпионате и забил 73 мяча.

К сожалению, Рафаэль не дожил до первой награды, названной в его честь. Он умер в 1922 году, а "трофей Пичичи" впервые вручили в сезоне-1928/29.

Интересные факты о трофее

Долгое время рекордсменом по количеству наград был именно игрок Атлетика из Бильбао Тельмо Сарра (6), в честь которого назван еще один трофей.

За последние 48 лет испанцы получали эту награду лишь 13 раз.

В последний раз трофей вручали испанскому футболисту в сезоне-2007/08.

Больше всего трофеев у игроков мадридского Реала - 28.

Больше всего наград и самую длинную серию имеет Лионель Месси - 8 в целом и 5 подряд.

Довбик стал первым в истории игроком Жироны, который получил этот трофей.

Также Артем стал первым украинцем с "трофеем Пичичи".

Если у игроков одинаковое количество голов, то награду получат все.

Кроме "трофея Пичичи", Marca также вручает "приз Мигеля Муньоса" лучшему тренеру, "трофей Сарры" лучшему бомбардиру-испанцу и "трофей Ди Стефано" лучшему игроку сезона.

Отметим, что в этом сезоне испанская газета признала лучшим тренером наставника Жироны Мигеля Санчеса, а теперь настала очередь украинца.

И именно таким является "трофей Пичичи" - первая награда Артема Довбыка в Испании.