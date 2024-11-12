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Участие Довбика в матчах сборной Украины в Лиге наций находится под вопросом

Олексій Погорелов — 12 ноября 2024, 13:54
Участие Довбика в матчах сборной Украины в Лиге наций находится под вопросом
Артем Довбик
Alessandro Sabattini/Getty Images

Форвард Ромы Артем Довбик рискует пропустить предстоящие матчи сборной Украины в Лиге наций.

По информации RomaPress, который ссылается на Corriere dello Sport, в последние дни украинец чувствовал боль в колене, вызванную ушибом в матче против Болоньи (2:3).

Довбику провели МРТ коленного сустава, результаты которого были обнадеживающими, ведь состояние футболиста считают удовлетворительным.

Нападающий продолжит восстановление уже в расположении сборной Украины. "Джаллоросси" в свою очередь хоть и спокойны, однако не хотят рисковать. Поэтому итальянцы будут внимательно следить за ситуацией.

По информации источника, Довбик будет находиться под наблюдением медицинского персонала сборной, который, по согласованию с врачами Ромы, решит, следует ли его привлекать к матчам против Грузии и Албании или ему следует вернуться в Италию для дальнейших обследований.

Напомним, что Украина сыграет с Грузией 16 ноября, после чего 19 ноября команда Сергея Реброва встретится с Албанией.

Ранее стало известно, что предстоящие матчи Лиги наций пропустит Виталий Буяльский, который сам был вызван в сборную Украины в качестве замены.
Ліга націй УЄФА Національна збірна України Рома Артем Довбик

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