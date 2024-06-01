Довбик: Я понимаю, что провел фантастический сезон и какие-то варианты уже есть

Нападающий Жироны Артем Довбик считает, что провел фантастический сезон в Ла Лиге, поэтому у него будут варианты для продолжения карьеры.

Об этом он рассказал на ютуб-канале Игоря Цыганика.

"Нам очень комфортно в Испании. Я отыграл сезон и уже знаю немного Лигу. Поэтому да, где-то будет тяжело переходить, но будем смотреть. Сейчас Евро впереди. Сейчас, в общем, джокер у меня в кармане. Я не переживаю, я понимаю, что провел очень фантастический сезон, поэтому какие-то варианты у меня уже есть.

Поэтому здесь самое главное – принять правильное решение, чтобы не погнаться за чем-то и потом сидеть. Здесь нужно спокойно сделать верный выбор.

Я думаю, что мы, в принципе, всегда так поступаем. Единственный раз у нас это не получилось – это когда мы уехали в Данию. Но это был однажды, и это такой опыт. Поэтому сейчас мы все анализируем и сделаем, я думаю, правильное решение», – сказал футболист.

Напомним, украинец провел 36 матчей в сезоне Ла Лиги, забил 24 мяча и отдал 8 результативных передач. Также он стал лучшим бомбардиром чемпионата и получил "трофей Пичичи" .