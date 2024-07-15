Мечтал уйти так: Ди Мария в слезах завершил карьеру в сборной Аргентины

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария доволен, что завершил выступления за национальную команду на мажорной ноте.

Слова 36-летнего игрока после победы над Колумбией в финале Копа Америка-2024 опубликовал Фабрицио Романо.

"Моей мечтой было уйти из национальной команды таким образом. Аргентина - моя любовь и моя страна. Спасибо", - сказал Ди Мария.

Покидая поле на последних минутах матча с Колумбией, Анхель не сдержал слез.

В составе сборной Аргентины Ди Мария выиграл все, что можно. В 2021 году его гол принес "альбиселесте" победу над Бразилией в финале Копа Америка, также он забивал в финале чемпионата мира-2022.

Фабрицио Романо отметил, что в следующем сезоне аргентинский вингер проведет в Бенфике.