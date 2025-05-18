Ярмоленко – лучший бомбардир Динамо в истории чемпионатов Украины

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром команды в истории чемпионатов Украины.

Опытный хавбек отметился голом в ворота одесского Черноморца, который помог команде добыть досрочное чемпионство.

Этот мяч стал 114-м для Ярмоленко, который превзошел достижение легенды киевлян и главного тренера сборной Украины Сергея Реброва – 113 голов.

🔝⚽️ Андрій Ярмоленко – найкращий бомбардир «Динамо» в чемпіонатах України 👏



🧮 У грі з «Чорноморцем» вінгер забив свій 114-й мʼяч за «Динамо» в УПЛ.



📊 За цим показником Андрій перевершив клубний рекорд Сергія Реброва – 113 голів. pic.twitter.com/AoRNkBPZ7S — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 18, 2025

Для этого Андрею Николаевичу понадобилось 264 матча, в то время, как Ребров достиг своей отметки за 241 поединок.

На третьем месте рейтинга разместился Максим Шацких с 96 голами в 214 матчах.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал, будут ли добавлять в клубе третью звезду к эмблеме в честь победы в УПЛ.