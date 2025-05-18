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Ярмоленко – лучший бомбардир Динамо в истории чемпионатов Украины

Володимир Максименко — 18 мая 2025, 18:01
Ярмоленко – лучший бомбардир Динамо в истории чемпионатов Украины
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром команды в истории чемпионатов Украины.

Опытный хавбек отметился голом в ворота одесского Черноморца, который помог команде добыть досрочное чемпионство.

Этот мяч стал 114-м для Ярмоленко, который превзошел достижение легенды киевлян и главного тренера сборной Украины Сергея Реброва – 113 голов.

Для этого Андрею Николаевичу понадобилось 264 матча, в то время, как Ребров достиг своей отметки за 241 поединок.

На третьем месте рейтинга разместился Максим Шацких с 96 голами в 214 матчах.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал, будут ли добавлять в клубе третью звезду к эмблеме в честь победы в УПЛ.

Андрій Ярмоленко

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