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Лунин: Хочу остаться в Реале, моя судьба в руках клуба

Андрій Яросименко — 12 июля, 10:35
Лунин: Хочу остаться в Реале, моя судьба в руках клуба

Голкипер сборной Украины и Реал Мадрид Андрей Лунин сказал, что хочет остаться в клубе.

Его слова передает Marca.

"Скоро узнаем, останусь ли я в Реале. Я хочу остаться, у меня с ними все прошло хорошо. И теперь все в руках клуба. Это все, что я могу сказать о своем будущем. Если бы я не хотел быть здесь, то взял бы все свои каникулы, но я возвращаюсь в понедельник 15 и продолжу тренироваться, потому что я в лучшей команде в мире", — сказал голкипер.

Накануне появилась информация, что голкипер сборной Португалии и Порту Диогу Кошта может заменить Андрея Лунина в Реале.

Андрій Лунін Реал Мадрид

Реал Мадрид

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