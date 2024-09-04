Лунин попал в двадцатку лучших голкиперов мира

Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин попал в двадцатку лучших вратарей мира.

Рейтинг сделан порталом Givemesport.

При создании списка принимались во внимание следующие факторы: Количество "чистых" матчей, важность для их клуба, международные выступления, качество сейвов и гибкость в стиле игры.

По этим показателям Лунин расположился на 19 месте. Возглавляет рейтинг голкипер Ливерпуля Алисон Рамзес Беккер, вторую позицию занимает конкурент украинца в Реале — Тибо Куртуа. Тройку лидеров закрывает аргентинец Эмилиано Мартинес — вратарь Астон Виллы.

Напомним, Лунин перешел в Реал летом 2018 года. Его приобрели у луганской Зари за 8,5 млн евро. За этот период он дважды выигрывал Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и Клубный чемпионат мира.

В сезоне-2023/24 25-летний вратарь сыграл 31 матч на клубном уровне, из которых 12 отстоял на ноль и пропустил 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В настоящее время его пребывание в составе "сливочных" находится под вопросом. Накануне украинец дал понять президенту Реала Флорентино Пересу, что он планирует доработать свой текущий контракт, а затем уйти из клуба свободным агентом летом 2025 года.