Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Сборная Бразилии объявила о назначении Анчелотти новым главным тренером

Олексій Мурзак — 12 мая 2025, 17:42
Сборная Бразилии объявила о назначении Анчелотти новым главным тренером
Карло Анчелотті
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии по футболу.

Об этом сообщила Бразильская конфедерация футбола.

Итальянский специалист доработает текущий сезон со "сливочными" и присоединится к национальной команде 26 мая. Он будет тренировать сборную Бразилии на ЧМ-2026. Уже в июне "Селесао" под его руководством будут играть матчи квалификации чемпионата мира против сборных Эквадора (6 июня) и Парагвая (11 июня).

Отметим, что Анчелотти стал первым иностранцем во главе команды.

65-летний специалист тренировал Реал с 2013 по 2015 год, после чего вновь возглавил команду в 2021 году. Вместе с командой он завоевал 15 трофеев

На посту главного тренера Реала его сменит испанский специалист Хаби Алонсо, с которым Анчелотти работал в качестве футболиста, когда впервые возглавил мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что Алонсо должен начать работу со "сливочными" уже 1-го июня и дебютирует во главе команды уже на Клубном чемпионате мира.

Недавно Байер объявил об уходе Алонсо. Испанец возглавил "фармацевтов" в октябре 2022 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в Бундеслиге и Кубке Германии, а также дошел до финала Лиги Европы.

Карло Анчелотті

Ждем одобрения: Байер планирует заменить Алонсо другим титулованным испанцем
Анчелотти потроллил Барселону перед Эль-Класико
Перед ним открыты все двери, – Анчелотти похвалил потенциально нового тренера Реала
Стало известно, какой тренер будет возглавлять Реал на клубном чемпионате мира
Реал объявит об уходе Анчелотти после Эль-Класико

Последние новости