Сборная Бразилии объявила о назначении Анчелотти новым главным тренером

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии по футболу.

Об этом сообщила Бразильская конфедерация футбола.

Итальянский специалист доработает текущий сезон со "сливочными" и присоединится к национальной команде 26 мая. Он будет тренировать сборную Бразилии на ЧМ-2026. Уже в июне "Селесао" под его руководством будут играть матчи квалификации чемпионата мира против сборных Эквадора (6 июня) и Парагвая (11 июня).

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

Отметим, что Анчелотти стал первым иностранцем во главе команды.

65-летний специалист тренировал Реал с 2013 по 2015 год, после чего вновь возглавил команду в 2021 году. Вместе с командой он завоевал 15 трофеев

На посту главного тренера Реала его сменит испанский специалист Хаби Алонсо, с которым Анчелотти работал в качестве футболиста, когда впервые возглавил мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что Алонсо должен начать работу со "сливочными" уже 1-го июня и дебютирует во главе команды уже на Клубном чемпионате мира.

Недавно Байер объявил об уходе Алонсо. Испанец возглавил "фармацевтов" в октябре 2022 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в Бундеслиге и Кубке Германии, а также дошел до финала Лиги Европы.