Александрия разобралась с Левым берегом в 7 туре УПЛ

Александрия дома обыграла Левый берег в пределах 7 тура чемпионата Украины.

Поединок завершился со счётом 2:0.

В первом тайме гости остались в меньшинстве, когда после двух подряд желтых карточек арбитр изъял 21-летнего нападающего Дмитрия Сухоручко.

Хозяева смогли использовать многочисленное большинство в начале второй половины игры. После розыгрыша углового Кравченко навесил в штрафную, где верховую борьбу выиграл Мигель Кампуш (1:0).

Удвоила счет Александрия в похожем стиле – после подачи с углового мяч в ворота переправил центральный защитник Артем Шабанов (2:0).

Победа позволила Александрии снова возглавить турнирную таблицу чемпионата, в их активе сейчас 16 очков. Левый берег с 6 баллами занимает 11-ю позицию.

Чемпионат Украины – УПЛ

7 тур, 21 сентября

Александрия – Левый берег 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 53 Кампуш, 2:0 – 68 Шабанов

Александрия: Ермаков, Кравченко (Скорко, 81), Шабанов, Калюжный (Ващенко, 81), Ковалец (Мишнев, 76), Джевани (Беляев, 61), Кампос, Мартынюк, Беззера, Филиппов, Смирный

Левый Берег: Механов, Астахов, Акимов, Семенов, Шаповал, Банада (Приходько, 88), Дидух, Синица (Кобзарь, 79), Когут Иван (Войтиховский, 72), Когут Николай (Галас, 72), Сухоручко

Удаление: 45+1 Сухоручко

Предупреждение: 89 Скоро – 54 Банада

Напомним, Карпаты в первом матче игрового дня на выезде обыграли Черноморец благодаря шедевру Тараса Сакива.