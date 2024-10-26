Александрия обыграла Ингулец: обзор матча УПЛ

Сегодня, 26 октября, Александрия в матче 11 тура УПЛ дома обыграла Ингулец со счетом 2:1.

Обзор матча

Чемпионат Украины – УПЛ-2024/25

11 тур, 26 октября

Александрия – Ингулец 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – 17 Жуан Безерра, 1:1 – 21 Александр Пятов, 2:1 – 29 Дмитрий Мишнев.

На 67-й минуте Александр Филиппов (Александрия) не забил пенальти (вратарь).

Александрия: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Копина, 89) – Мышнев (Смирный 69), Калюжный, Ковалец (Казак, 46) – Джевани, Филиппов (Кулаков 75), Беззера (Беляев 88).

Ингулец: Паламарчук – Мисик (Резепов 73), Виливальд, Шершень, Сидоренко – Пятов (Лесняк 81), Мохнатый – Могильный (Пушкарев, 68), Сад (Козиренко 68), Белоцерковец – Ситало (Кисленко 7

Предупреждение: 64 Мышнев

Александрия благодаря этой победе набрала 26 очков и возглавила турнирную таблицу УПЛ. У Ингульца 5 баллов и последнее, 16 место.