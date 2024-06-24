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Клуб МЛС объявил о подписании Сватка

Владислав Уткін — 24 июня, 19:50
Клуб МЛС объявил о подписании Сватка

Американский Остин объявил о подписании защитника сборной Украины и Днепра-1 Александра Сватка.

Об этом сообщила пресс-служба клуба МЦС.

Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на год.

Остин находится на восьмой позиции в Западной конференции МЛС после 20 сыгранных туров регулярного чемпионата.

В сезоне-2023/2024 Александр провел 31 матч во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 ассиста.

В настоящее время Сваток вместе со сборной Украины готовится к матчу против Бельгии на Евро-2024 .

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