Роковой пенальти: Аль-Наср вылетел из Кубка Саудовской Аравии из-за промаха Роналду

Аль-Наср уступил Аль-Таавону в 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии и вылетел из турнира.

Поединок завершился со счётом 1:0. Решающий момент произошел уже в добавленное арбитром время, когда в ворота Аль-Таавона был назначен пенальти. Его взялся бить звездный нападающий Криштиану Роналду. Он пробил мимо ворот и не смог спасти команду от поражения.

Кубок Саудовской Аравии

1/8 финала, 29 октября

Аль-Наср – Аль-Таавон 0:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 71 Флавио

Нереализованный пенальти: Роналду 90+6

Ранее сообщалось, что Роналду за 2024 год получит 285 млн. долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира за указанный период. Рейтинг 10 самых высокооплачиваемых игроков мира в сезоне 2024/25 составил Forbes.

15 октября Криштиану провел 200 матч в стартовом составе за национальную команду. Это произошло в поединке 4 тура Лиги наций УЕФА против Шотландии в Дивизионе А. За все время своего пребывания в сборной 39-летний нападающий сыграл 215 поединков, забил 133 мяча и отдал 45 результативных передач.