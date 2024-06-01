Роналду снова не смог завоевать титул с Аль-Насром. Аль-Хиляль выиграл Кубок Саудовской Аравии

Аль-Хиляль по пенальти одержал победу над Аль-Насром в финале Кубка Саудовской Аравии.

Основное время завершилось со счетом 1:1. За 30 минут компенсированного времени команды не смогли отличиться.

Судьбу титула решила серия послематчевых пенальти, в которой сильнее оказались подопечные Жорже Жезуша.

Отметим, что Криштиану Роналду еще не завоевал ни одного трофея в Аль-Насре. Кубок стал уже седьмым турниром, не покорившимся португальцу.

Кубок Короля Саудовской Аравии

Финал, 31 мая

Аль-Хиляль — Аль-Наср 1:1 (1:0)

Серия пенальти 5:4

Напомним, что Аль-Хиляль также выиграл местный чемпионат, не проиграв ни одной игры. Роналду стал лучшим бомбардиром Пролиги Саудовской Аравии.