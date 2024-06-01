Роналду снова не смог завоевать титул с Аль-Насром. Аль-Хиляль выиграл Кубок Саудовской Аравии
Аль-Хиляль по пенальти одержал победу над Аль-Насром в финале Кубка Саудовской Аравии.
Основное время завершилось со счетом 1:1. За 30 минут компенсированного времени команды не смогли отличиться.
Судьбу титула решила серия послематчевых пенальти, в которой сильнее оказались подопечные Жорже Жезуша.
Отметим, что Криштиану Роналду еще не завоевал ни одного трофея в Аль-Насре. Кубок стал уже седьмым турниром, не покорившимся португальцу.
Кубок Короля Саудовской Аравии
Финал, 31 мая
Аль-Хиляль — Аль-Наср 1:1 (1:0)
Серия пенальти 5:4
Напомним, что Аль-Хиляль также выиграл местный чемпионат, не проиграв ни одной игры. Роналду стал лучшим бомбардиром Пролиги Саудовской Аравии.