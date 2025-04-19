Карпаты обыграли Рух во львовском дерби в 25 туре УПЛ

Львовское дерби в рамках 25 тура УПЛ завершилось уверенной победой Карпат над Рухом – 3:1.

Команда Владислава Лупашко еще до перерыва забила дважды усилиями своих бразильских легионеров. Для Игоря Невеса этот мяч стал дебютным в УПЛ. Во втором тайме Рух пропустил еще раз (Денис Пидгурский срезал мяч в собственные ворота), и лишь на последних минутах сподобился на гол престижа, избежав разгромного поражения.

Чемпионат Украины – УПЛ

25 тур, 19 апреля

Карпаты – Рух – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 20 Бруниньо, 2:0 – 45 Невес, 3:0 – 72 Пидгурский (автогол), 3:1 – 89 Пастух

Карпаты: Кинарейкин – Мирошниченко, Бабогло, Стецьков, Полегенько – Чачуа, Альварес, Бруниньо (Федор, 77) – Очеретько (Пидлепенец, 77), Невес (Краснопир, 61), Шах (Клименко, 61).

Рух: Ледвий – Роман, Слюбик, Дидык (Холод, 67), Лях – Эдсон (Рябов, 60), Слюсар (Пидгурский, 28), Пастух – Карабин, Климчук (Фаал, 60), Алмазбеков (Рунич, 46).

Предупреждения: Очеретько, 37, Невес, 45+1, Клименко, 74, Краснопир, 79 – Слюсар, 23, Лях, 33, Рябов, 83

Карпаты благодаря этой победе набрали 39 очков и закрепились на 5 месте в турнирной таблице УПЛ. Рух идет девятым с 30 баллами в активе.

В пятницу, 18 апреля, Динамо в киевском дерби разгромилоОболонь 3:0.