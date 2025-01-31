16-летний украинский вратарь подписал контракт с Атлетико
Гліб Удовиченко
ФК Атлетико Мадрид
16-летний украинский вратарь Глеб Удовиченко подписал профессиональный контракт с академией мадридского Атлетико.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Я очень рад подписать свой первый профессиональный контракт. Я хочу продолжать расти и учиться в этом замечательном клубе", – сказал украинец.
О деталях контракта не сообщается. Однако по информации ТаТоТаке, между испанским грандом и голкипером подписано соглашение сроком на два года.
Удовиченко является воспитанником полтавской Ворсклы. Он стал первым украинцем в системе "матрасников". Однако Глеб – далеко не первый вратарь из Украины в Ла Лиге.
Украинские вратари в чемпионате Испании:
- Андрей Лунин (Реал Мадрид);
- Илья Волошин (Реал Мадрид);
- Владислав Крапивцов (Жирона);
- Ян Журавский (Бетис).
Напомним, ранее сообщалось, что Атлетико интересуется украинским игроком Арсенала Александром Зинченко.