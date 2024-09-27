14-летний талант Барселоны дебютировал за сборную Украины U-16

Сборная Украины по футболу U-16 провела товарищеский поединок против ровесников из Англии. Встреча в рамках международного турнира в испанской Мурсии завершилась поражением "сине-желтых" со счетом 0:3.

В составе украинской команды дебютировал 14-летний атакующий полузащитник Артем Рыбак, обучающийся в академии каталонской Барселоны. Он провел на поле 62 минуты, после чего был заменен.

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Артем Рыбак родился в Черновцах. Первые шаги в футболе делал в Буковине, а затем перешел в академию донецкого Шахтера. После начала полномасштабного военного вторжения россиян он переехал в Испанию, где присоединился к Барселоне.

В первом сезоне вместе с одноименной командой из столицы Каталонии Рыбак выиграл чемпионат Испании в своей возрастной группе, забив 9 мячей в 15 матчах.

Также в академии Барселоны учился еще один 14-летний украинец Родион Калашников, однако он еще не получал вызов в юношеские сборные нашей страны.