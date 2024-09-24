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Игрок юношеской сборной Украины провел тренировку с первой командой Боруссии Д

Станіслав Лисак — 24 сентября, 08:22
Игрок юношеской сборной Украины провел тренировку с первой командой Боруссии Д

Полузащитник юношеской сборной Украины U-19 Даниил Кревсун провел тренировку с первой командой Боруссии Дортмунд.

Об этом стало известно из публикаций в соцсетях "черно-желтых".

19-летний украинец, выступающий за вторую команду Боруссии в 3 по силе дивизионе Германии, попал на фото с нападающим команды Дониеллом Маленом.

В нынешнем сезоне 19-летний украинский футболист сыграл всего 32 минуты за вторую команду дортмундского клуба - 24 августа Кревсун вышел на замену в игре против Ганзы (1:1).

Напомним, что в январе Боруссия Дортмунд подписала новый контракт с Данилом Кревсуном – соглашение рассчитано до 2026 года.

Боруссія Дортмунд Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Данило Кревсун

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