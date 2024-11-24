Женская сборная Украины выиграла историческое серебро на Кубке мира в рапире

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах завоевала серебряные медали на этапе Кубка мира в Тунисе.

В финале украинская команда в составе Дарии Миронюк, Алины Полозюк, Ольги Сопит и Екатерины Буденко уступила сборной Японии, которая на Олимпийских играх-2024 выиграла бронзу.

Противостояние завершилось со счетом 22:24. По ходу встречи украинки уступали в 8 очков, но в последних раундах Алина Полозюк и Екатерина Буденко смогли наверстать упущенное и возродить интригу.

На пути в финал подопечные Ольги Лелейко одолели Венгрию в 1/8, в четвертьфинале сенсационно выбили лидер мирового рейтинга и действующих чемпионок мира – итальянок (45:43), а в полуфинале одержали волевую победу над Францией (41:39).

Отметим, что для женской сборной Украины по фехтованию на рапире это был первый финал Кубка мира по истории.