Искусство медитации на дорожке: Влада Харькова – о формуле успеха и желанном золоте чемпионата мира

Влада Харькова стала настоящей героиней индивидуального турнира шпажисток на чемпионате мира 2025, который проходит в грузинском Тбилиси. 28-летняя украинка проявила невероятное хладнокровие, трижды одержав победу в один укол в трех решающих поединках – 15:14.

В частности, в полуфинале наша землячка одолела первую шпажистку мирового рейтинга и чемпионку мира 2022 года, кореянку Сон Се Ра, а в финальной схватке оказалась сильнее бронзового призера Олимпийских игр 2020 и чемпионки Европы 2018 – Катрины Лехис из Эстонии.

Новоиспеченная чемпионка мира дала эксклюзивное интервью "Чемпиону", в котором рассказала о своих эмоциях после триумфа, силе ментальной подготовки, вкладе тренерского штаба, жесткой позиции относительно присутствия российских спортсменов, а также поделилась планами на будущее.

– Влада, какие эмоции переполняют после получения первой за 22 года украинской золотой медали чемпионата мира в шпаге?

– Эмоции просто замечательные. Порой надо себя останавливать и возвращать к реальности, потому что это моя детская мечта. Я себя останавливаю и думаю "Вау, я действительно это смогла, я действительно победила – и это реальность".

Влада Харькова (справа) в финальном поединке против эстонки Катрины Лехис Национальная федерация фехтования Украины

– Какой поединок на этом чемпионате был для Вас самым тяжелым и почему?

– Не знаю, каждый поединок был для меня сложным. Вообще не было легких поединков, потому что это очень ответственные соревнования. Я очень ответственно подошла к каждому поединку с каждым спортсменом, несмотря на уровень, на статус. Для меня они все были равны. Самым важным для меня было показать в каждом поединке свое самое качественное фехтование.

– Что помогло сохранить холодный рассудок в самые ответственные секунды трех последних поединков, когда все решал один решающий укол?

– Вообще, еще перед Олимпийскими играми 2024, где-то за год до них, я достаточно плодотворно подошла к ментальной подготовке себя к соревнованиям. Я общалась с людьми, со спортивными коучами, и открыла для себя медитацию. Поэтому за год до Олимпийских игр я начала её практиковать, начала дышать на соревнованиях – то есть, я просто концентрирую своё внимание на дыхании, считаю его. И именно, собственно, на этих соревнованиях я это и делала целый день. То есть, начиная с утра, я отгоняла все мысли, концентрировала свое внимание только на дыхании. И также в поединках, когда происходили такие очень эмоционально критические ситуации, все, что я делала – это просто отгоняла любые мысли от себя и концентрировала максимально свое внимание на дыхании. Чтобы мой разум был свободен и чтобы выходить на дорожку без каких-либо ожиданий и намерений – и это позволяет воспринимать бой таким, какой он есть.

Влада Харькова

– Верили ли Вы с самого начала, что золото возможно именно в этом году?

– Конечно, верила. Я 20 лет тренируюсь, 20 лет иду к этой мечте, поэтому моя вера с самого детства очень большая. Я всю жизнь готовилась именно к этому моменту.

– Опыт Натальи Конрад, которая 22 года назад добыла для Украины первое золото чемпионата мира в личной шпаге, сыграл важную роль в достижении этого успеха?

– Конечно, опыт Натальи Конрад – очень важен, она передает его нам всем. В первую очередь отмечу ее мощное видение фехтования. То, как она не просто может быть успешной спортсменкой, но и невероятно квалифицированным тренером. Я бы хотела отметить, что у нас просто магический тренерский состав. У нас также есть Богдан Никишин, который еще недавно держал шпагу в руках. Он просто пришел и собрал эту команду. Мы показываем с ним сумасшедшие результаты – и с каждым годом становимся все лучше и лучше. Я на сто процентов уверена, что в этом огромная заслуга нашего тренерского штаба.

Надежда Конрад и Влада Харькова Национальная федерация фехтования Украины

– Неожиданным было желание организаторов сделать совместное фото с призерами первого соревновательного дня, среди которых был россиянин? И насколько сильно влияет на Вас присутствие российских спортсменов?

– Вы знаете, я настолько была сконцентрирована на своих поединках, когда сидела в колл-руме, что вообще не знала, что там происходит в финале у парней, кто там фехтует – я на это не обращала внимания. И уже потом, когда мы стояли на пьедестале и они начали подзывать парней для того, чтобы сделать совместную фотографию, мне кто-то из нашей команды крикнул, типа, Влада. И я в этот момент начинаю оглядываться и понимаю, что мы сейчас стоим и они хотят делать совместную фотографию. И, конечно, позиция украинцев, моя позиция, позиция всей команды – очень прозрачная. Этого невозможно допустить ни в коем случае. И как только я поняла – конечно, я предприняла соответствующие действия.

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Это мой третий чемпионат мира, во втором я не участвовала, потому что мы бойкотировали его из-за россиян. Они наносят большой вред как нашей стране, так и спортсменам, всем украинцам. И мне жаль, что позиция мира не является стабильной и не является четкой, что допускаются такие позорные решения о допуске россиян. Поэтому да, это на нас влияет эмоционально, но и одновременно мотивирует вот так выступать, чтобы поднимать флаг Украины и напоминать миру, что война продолжается и мы ведем свою борьбу.

– Каковы Ваши дальнейшие планы?

– Дальнейшие планы – это закончить эти соревнования успешно. У нас еще впереди соревнования в командном зачете. Мы имеем замечательную команду, у нас прекрасные девушки, поэтому я верю что мы можем показать наилучший результат. После этого – долгожданный отдых, после которого – дальше в бой.

Влада Харькова Национальная федерация фехтования Украины

Напомним, Влада Харькова стала первой за 22 года украинской чемпионкой мира в шпаге, повторив легендарный успех Натальи Конрад, которая ныне работает главным тренером сборной Украины.

В июне этого года команда украинских шпажисток выиграла золотые медали чемпионата Европы. На чемпионате мира 2025 командный турнир шпажисток состоится 25-26 июля.