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Украинская чемпионка отказалась делать фото с россиянином на церемонии награждения ЧМ-2025

Олексій Мурзак — 23 июля 2025, 22:30
Украинская чемпионка отказалась делать фото с россиянином на церемонии награждения ЧМ-2025
Влада Харькова
FIE

Чемпионка мира по фехтованию Влада Харькова отказалась от совместного фото с российским спортсменом Кириллом Бородачевым, который стал вице-чемпионом в мужской рапире.

Об этом сообщает НОК Украины.

Украинка показала силу не только в бою, но и в принципах. Влада отказалась от совместного фото с призерами первого соревновательного дня, среди которых был представитель страны-агрессора.

Она вернулась на подиум, чтобы заснять исторический момент, только после того, как "нейтральный атлет" покинул пьедестал почета.

Напомним, чемпионат мира-2025 будет продолжаться до 30 июля. К турниру допустили большое количество российских и белорусских "нейтральных" спортсменов.

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