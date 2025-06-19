Украинские шпажистки завоевали "золото" на чемпионате Европы

Квартет украинских шпажисток завоевал первое место на чемпионате Европы в итальянской Генуе, победив в финале команду Швейцарии со счетом 45:34.

Украинскаясборная выступала на соревнованиях в таком квартете - Елена Кривицкая, Влада Харькова, Анна Максименко и Инна Бровко.

На пути к финалу чемпионата Европы наши фехтовальщицы сначала одолели Финляндию и Венгрию, а в полуфинале победили экс-чемпионок Европы и обладательниц золота Олимпийских игр-2024 - команду Италии.

Два первых поединка были очень конкурентными: ни одна из команд не имела большого преимущества в счете. В третьей встрече неплохой гандикап Украине принесла Анна Максименко: в противостоянии с Ангелиной Фавр наша шпажистка доминировала, это дало возможность украинкам лидировать с разницей в три укола.

Ее почин поддержала и Инна Бровко, которая установила счет 20:13 в пользу Украины. Елена Кривицкая свой поединок проиграла, но снова очень уверенно отфехтовала Максименко, восстановив статус кво для Украины с перевесом в 7 баллов.

После этого соперницы уже не смогли существенно приблизиться к нашей команде. В итоге, уверенная победа украинских фехтовальщиц со счетом 45:34, которая принесла Украине золотые медали чемпионата Европы.

Ранее 31-летний украинский шпажист Роман Свичкарь завоевал золотую медаль чемпионата Европы, а олимпийская чемпионка Алина Комащук добыла первую личную награду ЧЕ - серебро континентального первенства.