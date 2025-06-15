🥇Свичкарь добыл для Украины первое золото на чемпионате Европы

31-летний украинский шпажист Роман Свичкарь завоевал золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Генуе, Италия.

В финале украинец встречался с действующим вице-чемпионом мира среди юниоров, хозяином дорожки Маттео Гарасси. Встреча завершилась со счетом 15:11 в пользу Свичкара.

Это – первая награда для Украины на континентальном первенстве и пятая медаль в личных соревнованиях шпажистов на чемпионатах Европы после золота Виталия Агеева (1994) и бронзовых медалей Дмитрия Чумака (2005) и Богдана Никишина (2016, 2018)

В полуфинале Роман выиграл противостояние с вице-чемпионом Токио-2020 в личном зачете и чемпионом Парижа-2024 в составе команды Венгрии Гергеем Шиклоши. А в 1/4 финала 31-летний шпажист победил бронзового призера ЧЕ-2022 Алексиса Баярду из Швейцарии (15:10).

Напомним, в состав сборной Украины по фехтованию вошло 12 мужчин и 14 женщин. Чемпионат Европы проходит 14 до 19 июня в итальянской Генуе.