Второй год подряд на пьедестале: украинские шпажистки завоевали серебро Кубка мира

Украинская команда шпажисток завоевала серебряные награды на этапе Кубка мира в Ванкувере, Канада.

Об этом сообщила прессслужба Национальной федерации фехтования Украины.

"Сине-желтые" были представлены следующим составом: Елена Кривицкая, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Анна Максименко.

В 1/8 финала была сложная победа над Канадой (33:32). В четвертьфинале удалось выбить итальянок (34:33), имевших первый номер посева. Полуфинал оказался немного проще – победа 38:30 над Францией.

В финале украинок ждала встреча со шпажистками Южной Кореи. Команда из Азии в этот раз оказалась сильнее, хотя в 2024 году на этом же этапе украинская команда одолела их в матче за бронзу.

Напомним, украинские рапиристки завоевали историческое серебро в рапире на этапе Кубка мира в Тунисе.