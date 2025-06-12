Без Харлан. Сборная Украины назвала состав на чемпионат Европы-2025
Определился состав сборной Украины по фехтованию на чемпионат Европы-2025, который состоится с 14 по 19 июня в итальянской Генуе.
Об этом сообщает Федерация фехтования Украины.
В состав вошло 12 мужчин и 14 женщин. В составе отсутствует главная звезда украинского фехтования - двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Несколько дней назад она отреагировала на то, что россиянку Софию Великую включили в список кандидатов в комиссию спортсменов Международной федерации фехтования (FIE).
Состав сборной Украины на чемпионат Европы 2025:
Женщины
- Сабля: Алина Комащук, Елена Кравацкая, Александра Бондарь, Дарья Гонцова
- Рапира: Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова (личные), Екатерина Буденко (командные)
- Шпага: Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко, Джоан Фейби Бежура (личные), Анна Максименко (командные)
Мужчины
- Сабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Алексей Стаценко, Богдан Боговин
- Рапира: Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Елизар Дырда, Максим Гаравский
- Шпага: Евгений Макиенко, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь, Никита Кошман
Суммарно на чемпионате Европы 2025 года будет разыграно 12 комплектов наград.