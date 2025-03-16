Максименко стала чемпионкой Гран-при Будапешта

Украинская шпажистка Анна Максименко стала чемпионкой Гран-при FIE, которое проходит в Будапеште.

В финальном поединке украинка со счетом 12:11 победила представительницу Италии Джулию Рицц, которая является седьмым номером мирового рейтинга, олимпийской чемпионкой Парижа в составе своей национальной команды.

Гран-при по фехтованию в Будапеште

Финал, 16 марта

Анна Максименко (Украина) – Джулия Рицц (Италия) 12:11

Напомним, на стадии 1/8 финала украинка одолела "нейтральную" Айзанат Муртазаеву - 15:10.

Далее, в рамках четвертьфинала, Максименко одолела американку Хедли Хусисян 15:8, а в 1/2 победила опытную канадку Леонору МакКиннон (15:9).

Ранее Максименко выиграла золото чемпионата Европы в Анталии. Также Анна – четырехкратная чемпионка Европы среди юниорок, двукратная среди кадеток, обладательница полной коллекции наград кадетско-юниорского чемпионата мира.