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Максименко стала чемпионкой Гран-при Будапешта

Олексій Мурзак — 16 марта 2025, 20:52
Максименко стала чемпионкой Гран-при Будапешта
Анна Максименко
ФФУ

Украинская шпажистка Анна Максименко стала чемпионкой Гран-при FIE, которое проходит в Будапеште.

В финальном поединке украинка со счетом 12:11 победила представительницу Италии Джулию Рицц, которая является седьмым номером мирового рейтинга, олимпийской чемпионкой Парижа в составе своей национальной команды.

Гран-при по фехтованию в Будапеште
Финал, 16 марта

Анна Максименко (Украина) – Джулия Рицц (Италия) 12:11

Напомним, на стадии 1/8 финала украинка одолела "нейтральную" Айзанат Муртазаеву - 15:10.

Далее, в рамках четвертьфинала, Максименко одолела американку Хедли Хусисян 15:8, а в 1/2 победила опытную канадку Леонору МакКиннон (15:9).

Ранее Максименко выиграла золото чемпионата Европы в Анталии. Также Анна – четырехкратная чемпионка Европы среди юниорок, двукратная среди кадеток, обладательница полной коллекции наград кадетско-юниорского чемпионата мира.

фехтування Анна Максименко

фехтування

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