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Украинские шпажистки завоевали золото юниорского чемпионата Европы

Олександр Булава — 2 марта 2025, 16:55
Украинские шпажистки завоевали золото юниорского чемпионата Европы
ФФУ

Украинские шпажистки защитили титул чемпионок Европы в команде, который продолжается в турецкой Анталии.

Об этом сообщает Федерация фехтования Украины.

Сборную Украины представляли Эмили Конрад, Алина Дмитрук, Анна Максименко и Валерия Белоус-Гриджак. В непростом поединке украинки одолели представительниц Венгрии (45:41) и принесли Украине восьмую награду в турецкой Анталии.

Отметим, что "сине-желтые" уверенно прошли стадию 1/8 финала, где разгромили Румынию (45:32). В сложном четвертьфинале победили Польшу (45:39), а в полуфинале не оставили шансов Италии (43:33).

Накануне 17-летняя украинка Анна Максименко одержала победу в финале личных соревнований шпажисток.

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