Украинские шпажистки завоевали золото юниорского чемпионата Европы

Украинские шпажистки защитили титул чемпионок Европы в команде, который продолжается в турецкой Анталии.

Об этом сообщает Федерация фехтования Украины.

Сборную Украины представляли Эмили Конрад, Алина Дмитрук, Анна Максименко и Валерия Белоус-Гриджак. В непростом поединке украинки одолели представительниц Венгрии (45:41) и принесли Украине восьмую награду в турецкой Анталии.

Отметим, что "сине-желтые" уверенно прошли стадию 1/8 финала, где разгромили Румынию (45:32). В сложном четвертьфинале победили Польшу (45:39), а в полуфинале не оставили шансов Италии (43:33).

Накануне 17-летняя украинка Анна Максименко одержала победу в финале личных соревнований шпажисток.