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Комащук завоевала бронзу ЧМ-2025 в сабле

Олег Дідух — 27 июля 2025, 18:59
Комащук завоевала бронзу ЧМ-2025 в сабле
Аліна Комащук
Національна федерація фехтування України

Украинская фехтовальщица Алина Комащук стала бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в одиночном турнире саблисток. Ранее она вышла в полуфинал, где ее соперницей стала полячка Зузана Чеслар.

Комащук в противостоянии с представительницей Польши потерпела поражение со счетом 12:15. Чеслар вышла в финал, где встретится с "нейтральной" Яной Егорян.

На пути к полуфиналу Комащук прошла Элизабет Гетте (Германия), Инь Фу (Китай), Ренату Катону (Венгрия), Мисаки Эмуру (Япония) и Сару Бальцер (Франция).

Бронза Комащук стала для Украины третьей медалью на чемпионате мира 2025 года. Ранее Никита Кошман завоевал бронзу, а Влада Харькова – золото в шпаге.

Напомним, чемпионат мира-2025, проходящий в Грузии, продлится до 30 июля. К турниру допустили большое количество российских и белорусских "нейтральных" спортсменов.

Аліна Комащук

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