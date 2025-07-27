Комащук завоевала бронзу ЧМ-2025 в сабле

Украинская фехтовальщица Алина Комащук стала бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в одиночном турнире саблисток. Ранее она вышла в полуфинал, где ее соперницей стала полячка Зузана Чеслар.

Комащук в противостоянии с представительницей Польши потерпела поражение со счетом 12:15. Чеслар вышла в финал, где встретится с "нейтральной" Яной Егорян.

На пути к полуфиналу Комащук прошла Элизабет Гетте (Германия), Инь Фу (Китай), Ренату Катону (Венгрия), Мисаки Эмуру (Япония) и Сару Бальцер (Франция).

Бронза Комащук стала для Украины третьей медалью на чемпионате мира 2025 года. Ранее Никита Кошман завоевал бронзу, а Влада Харькова – золото в шпаге.

Напомним, чемпионат мира-2025, проходящий в Грузии, продлится до 30 июля. К турниру допустили большое количество российских и белорусских "нейтральных" спортсменов.