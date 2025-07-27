Завоевал бронзу. Кошман проиграл в полуфинале ЧМ-2025

Украинский фехтовальщик Никита Кошман стал бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в личной шпаге. Он пробился в полуфинал, где проиграл со счетом 9:15 серебряному призеру Олимпиалы-2025, Гергею Шиклоши из Венгрии.

Шиклоши в финале сразится с японцем Коки Кано, который в другом полуфинале победил своего соотечественника Масару Ямаду.

Для 23-летнего Кошмана это первая в карьере медаль чемпионата мира. Ранее он добывал лишь медали Кубка мира в командной шпаге.

На пути к полуфиналу Кошман прошел Каспера Тафенау (Эстония), Мохамеда Эльсаеда (Египет), Тристана Тулена (Франция) и Маттео Галасси (Италия).

Напомним, чемпионат мира-2025, проходящий в Грузии, продлится до 30 июля. К турниру допустили большое количество российских и белорусских "нейтральных" спортсменов.

Кошман принес Украине вторую медаль на ЧМ-2025, а Алина Комащук уже гарантировала третью, пройдя в полуфинал в женской сабле.