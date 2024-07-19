Харлан: Хочется прочитать заглавие, что я стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Украинская саблистка Ольга Харлан сказала, что хотела бы увидеть заглавие, о том, что она стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Ее слова передает Redbull.

"Подготовка к этим Играм иная чем в прошлый раз, я чувствую себя увереннее, чувствую что буду наслаждаться этими соревнованиями. Я прошла очень трудный путь за все эти 3 года и уверена, что стала сильнее, особенно психологически.

После этого сезона хотела бы, чтобы люди запомнили мое фехтование, мою жажду победы и мой результат. Хочется прочитать заголовок "Харлан стала трехкратной олимпийской чемпионкой", — сказала спортсменка.