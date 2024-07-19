Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Фехтование

Харлан: Хочется прочитать заглавие, что я стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Андрій Яросименко — 19 июля, 18:57
Харлан: Хочется прочитать заглавие, что я стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Украинская саблистка Ольга Харлан сказала, что хотела бы увидеть заглавие, о том, что она стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Ее слова передает Redbull.

"Подготовка к этим Играм иная чем в прошлый раз, я чувствую себя увереннее, чувствую что буду наслаждаться этими соревнованиями. Я прошла очень трудный путь за все эти 3 года и уверена, что стала сильнее, особенно психологически.

После этого сезона хотела бы, чтобы люди запомнили мое фехтование, мою жажду победы и мой результат. Хочется прочитать заголовок "Харлан стала трехкратной олимпийской чемпионкой", — сказала спортсменка.

Напомним, ранее Сборная Украины в составе которой выступала Ольга, стала шестой в медальном зачете чемпионата Европы. Украинки завоевали две серебряные медали.

фехтування Ольга Харлан

Ольга Харлан

Аппетит приходит во время еды: олимпийские медалисты, которые представят Украину на Играх-2024
Женская сборная Украины завоевала серебро на чемпионате Европы
Женская сборная Украины впервые за 6 лет вышла в финал чемпионата Европы
Харлан: Дякую Усику за натхнення та мотивацію
Жіноча збірна України здобула золото на Кубку світу в Пловдиві

Последние новости