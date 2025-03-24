17-летняя Максименко переписывает историю: побила рекорд Харлан и Шемякиной, победила олимпийскую чемпионку и мечтает об Олимпиаде-2028

Анна Максименко сенсационно выиграла Гран-при FIE в Будапеште

Среди 310 участниц из 48 стран юная украинка стала сильнейшей. Последний раз золотую медаль на Гран-при для Украины добывала саблистка Ольга Харлан еще в 2020-м.

Магия цифр

Анна Максименко увидела, как фехтовальный аппарат (показывает время и счет) остановились на "1:23".

Для нее это означало, что бой завершится в ее пользу.

"Это моя легенда. Я, конечно, не ищу специально, но если случайно где-то гляну и увижу, что время остановилось на " 1:23 " , неважно, у меня или у кого-то другого на часах, это к успеху. Когда такое происходит – на душе спокойнее".

Анна Максименко против Джулии Рицци в финале Гран-при Будапешта FIE

Свои "1:23" во время Гран-при в Будапеште Анна видела несколько раз. Даже тогда, когда уступала два укола в дуэли за золото против олимпийской чемпионки Джулии Рицци.

"Подумала, ну вот, на этот раз мои "1:23", наверное, не сработают".

Анна Максименко против Джулии Рицци в финале Гран-при Будапешта FIE

Анна в конце боя показала, будто хочет попасть в ногу, итальянка сразу же стала чуть дальше, – вспоминает ход поединка тренер фехтовальщицы, Андрей Орликовский. – Этого действия хватило, чтобы соперница потеряла дистанцию и уже не доставала до Ани.

Благодаря двум удачным контратакам за 30 секунд до конца, Анна Максименко сравняла счет. Затем в дополнительную минуту на приоритете сделала еще одно решающее действие и получила свою первую индивидуальную медаль на международных соревнованиях среди взрослых.

Анна Максименко - чемпионка Гран-при Будапешта в личной шпаге FIE

"Хотела выступить как можно лучше, но такого и представить не могла, –рассказывает спортсменка, – Уже и начала сомневаться в себе, но благодаря поддержке тренера и людей на трибунах, которые болели за меня, таки смогла выиграть". Мы с Андреем Викторовичем понимаем друг друга с полуслова. В некоторых моментах он даже смеялся над моими ошибками. Меня успокаивало то, что тренер не злится. Это помогало выдохнуть, понять, что все не так страшно, а пропущенные уколы возможно отыграть и выиграть бой".

Анна Максименко FIE

Во время финала я сидел у Анны за спиной, – говорит Андрей Орликовский, – во время последнего укола, когда фонарь загорелся только у нее – я не поверил своим глазам. С моей стороны казалось, что это максимум дубль. Да и она не поверила, аж за голову схватилась.

Сложные соперницы во время Гран-при в Будапеште

Кроме драматического финала, Анна отмечает еще две тяжелые дуэли. Самую первую в основной сетке – против кенийки Александры Ндоло, которую победила с разницей в один укол. А также сложной была 1/8 финала против "нейтральной" спортсменки из России, Айзанат Муртазаевой.

Анна Максименко победила "нейтральную" Айзанат Муртазаеву FIE

"Анна фехтует ручкой, это защитная манера, – объясняет Орликовский, – россиянка же закрылась, ушла в защиту. Поэтому Анне пришлось атаковать, с каждым уколом сначала проигрывала, а потом сумела догнать и заставить россиянку отыгрываться".

FIE

"Обычно, когда фехтуешь с "нейтральными" спортсменами, есть волнение, – объясняет Анна, – на этот раз такого не было, и наверное, это залог того, почему у меня получилось победить. Хотя я и уступала ей в начале".

"Мне нравится, что у Анны нет страха, – говорит тренер, – Если человек боится, то неуверенно делает свои действия".

После победы на взрослом Гран-при в Будапеште Анна Максименко поднялась со 141 на 28 место мирового рейтинга, и стала третьей в национальном. До этого ее единственным международным достижением во взрослом фехтовании было серебро в команде во время Кубка мира в ноябре 2024-го.

Анна Максименко - чемпионка Гран-при Будапешта FIE

"Сейчас моя фехтовальная фишка – это передвижение и терпеливость, умение выжидать нужный момент, – говорит спортсменка, – Я же на ручке фехтую, это больше контратакующая работа. Мне многие говорили, что я не очень удобная соперница".

Переход во взрослое фехтование и Олимпиада-2028

Взрослые соревнования для Анны Максименко – возможность попробовать свои силы, ведь ее основная возрастная категория – юниорская. Гран-при в Будапеште, кстати, было подготовкой к чемпионату мира среди юниорок.

В этой возрастной группе Анна – четырехкратная чемпионка Европы. Также является двукратной победительницей континентального и мирового первенств среди кадеток. Получала и бронзу юниорского чемпионата мира.

Анна Максименко вице-чемпионка мира 2022 года среди кадетов BizziTeam/ FIE - Международная федерация фехтования

Девушка не первый год выступает и среди молодежи, и среди взрослых. Здесь ей не всегда все удается. Например, за два месяца до триумфа в Будапеште, во время Гран-при в Дохе, она даже не вышла из группы.

"Пока что от нее можно ожидать как побед, так и поражений на взрослых соревнованиях. Еще нет стабильности, мы постепенно настраиваемся на взрослое фехтование. Спешить не будем", – предупреждает тренер.

Андрей Орликовский уже проходил путь к олимпийскому золоту со шпажисткой Яной Шемякиной в 2012-м. Свою нынешнюю подопечную тоже считает претенденткой на олимпийский пьедестал.

"Три с половиной года быстро пролетят. Анна даже не заметит, как будет в топе взрослой сборной и будет бороться за олимпийские медали".

– А что вам нужно, чтобы попасть на Олимпиаду-2028?

– Спонсоры, – мгновенно отвечает Андрей. – Финансовая поддержка избавит от дополнительного давления. Чтобы не думать о том, есть ли деньги на билеты, на фехтовальный костюм, на шпаги.

Например, на сезон надо иметь 10 клинков. Анна фехтует одними и теми же на тренировках и на соревнованиях.

Сейчас у нас есть четыре шпаги в сборе. Они не новые, могут в любой момент сломаться. Анна фехтует "ручкой", а большинство в сборной "пистолетами". Даже если у нее оружие сломается, то у коллег одолжить не получится.

Также иногда требуются дополнительные средства на поездки и пребывание на международных соревнованиях.

Яна Шемякина vs Анна Максименко: сходства и различия

Последний раз золото в женской шпаге на турнирах Гран-при FIE добывала Яна Шемякина в феврале 2013 года, тоже в Будапеште.

Андрей Орликовский видит сходство между Яной и Анной. Обе фехтуют на "ручке", каждая имеет свои сильные стороны.

"Яна очень сильно приемами в ногу колола. У нее были серьезные защиты, никто и не думал, что ручкой можно их брать. У Анны же мощная атака, очень сильный выпад, она не боится это делать с любой соперницей, не имеет авторитетов. Просто любит фехтование".

17-летняя Анна Максименко стала самой молодой украинской фехтовальщицей, которая выигрывала взрослое Гран-при.

До этого возрастной рекорд принадлежал Ольге Харлан. А еще раньше Яне Шемякиной. Ольга впервые победила на взрослом Гран-при в 18, Яна в 24. Ранее, в марте прошлого года, Анна стала самой молодой победительницей взрослого чемпионата Украины – тогда девушке было всего 16.

"Это было большое достижение для меня. Кажется, тогда я впервые на взрослых соревнованиях в личном зачете вошла в тройку. Заявила о себе. Эта победа придала мне уверенности. Я думаю, в любом возрасте можно достичь высоких результатов. Главное, как ты тренируешься, как относишься к этому спорту. Мне хочется достичь еще больших высот в фехтовании".

Из народных танцев в фехтование

Анна часто приходила в фехтовальный зал посмотреть на тренировки друзей. Всего за год в этом спорте они получили много медалей и ездили на соревнования в другие города. Она же, хотя уже три года занималась народными танцами, имела только один кубок за участие и три награды. Хотела большего. Поэтому однажды, в 2017-м, вместо наблюдения, тоже решила попробовать взять шпагу в руки.

2017 год, крайняя справа Анна Максименко Львовская академия фехтования

2017 год, справа вторая Анна Максименко Львовская академия фехтования

С фехтованием в жизнь Анны пришло то, чего она хотела – медали, поездки на соревнования в другие города, новые друзья.

"Она как когда-то, так и сейчас отличается своей работоспособностью. Я считаю, что это одна из черт, которая помогает ей добиваться успеха. Анна всегда хотела медалей", – вспоминает ее тренер, Зоряна Семеряк.

Анна Максименко с тренером Зоряной Семеряк Львовская академия фехтования

Через год девушка начала получать награды на детских лигах, а со временем возглавила рейтинг в своей возрастной категории. Хотя на дебютных соревнованиях разгромно проиграла более опытной подруге.

"Анна быстро отходит от поражений, – говорит Андрей Орликовский, – некоторые плачут. Я же прошу не плакать на глазах у соперников. Не надо показывать им свою слабость. Накрылась полотенцем или пошла в раздевалку, где никто не видит, и там можно выплакаться".

Анна с друзьями во время соревнований Львовская академия фехтования

"Проигрывать – неприятно, – признает Анна Максименко, – но без этого никак. В моей карьере еще не было ужасных поражений, когда хотелось все бросить. Разве что после насыщенного сезона есть желание отдохнуть. А так, чтобы бросать спорт из-за проигрышей – рано о таком думать".

Подготовка к чемпионату мира

Сейчас Анна Максименко – первокурсница Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского. Тренируется в зале, где и начинала 8 лет назад - во Львовской академии фехтования.

Каждый вечер здесь шумно. Много детей разного возраста. Звенят шпаги, пищат фехтовальные аппараты. На видном месте в зале портрет олимпийской чемпионки, Яны Шемякиной с автографом.

Тот самый портрет Яны Шемякиной Алла Васьковская

Сейчас здесь тренируется новое поколение шпажистов. Кроме Анны Максименко, действующая чемпионка Украины среди молодежи и победительница кадетского Евро – Алина Дмитрук, также обладательницы командных золотых медалей кадетского чемпионата Европы – Полина Спиридонова и Валерия Белоус-Гриджак. Чемпион Европы среди кадетов в команде – Максим Гула.

В начале апреля Анна Максименко с тремя одноклубниками отправится в Китай на один из главных стартов сезона – чемпионат мира среди юниоров. Золота с юниорского мирового первенства Анна еще не имеет.

Анна Максименко FIE

"Я прошла свой путь не зря, результаты растут, все еще впереди, главное не останавливаться", – говорит девушка.

А ее тренер добавляет: