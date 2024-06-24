Забарный: Я не могу постоянно играть в футбол

Центрбек сборной Украины на Евро-2024 Илья Забарный рассказал, почему он отказался от участия за сборную на Олимпийских играх 2024 года.

Об этом игрок рассказал в интервью для Youtube-канала УАФ.

"Украина впервые на этом турнире, он очень важен, но если я туда поеду, то пропущу предсезонную подготовку с Борнмутом, я не смогу восстановиться и отдохнуть. Это не критично, но очень важно, меня ждет очень долгий сезон в АПЛ, нужно правильно подготовиться. Я не могу 24/7 играть в футбол, я очень хочу, но если я буду везде, я могу выгореть. Мне думаю, что должны играть те игроки, которые мало играют за свои. клубы, чтобы получить опыт, должны играть те футболисты, которые заслуживают этого", — сказал Забарный.

Напомним, недавно олимпийская сборная Украины уверенно победила Панаму в третьем туре международного товарищеского турнира имени Мориса Ревелло. Поединок завершился со счётом 2:0.