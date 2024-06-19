Евро-2024 в финансовом измерении

14 июня в Германии стартовал 17-й чемпионат Европы по футболу, который продлится до 14 июля. Такое большое спортивное событие имеет свою мощную экономическую составляющую, которая традиционно интересует определенную аудиторию – хотя, конечно, гораздо меньше, чем собственно события на поле и вокруг турнира.

Впрочем, людям свойственно интересоваться тем, что сколько стоит, кто платит и кто получает доходы. Итак, посмотрим на Евро-2024 с экономической точки зрения.

Расходы на организацию чемпионата и доходы от его проведения несут и получают два субъекта – УЕФА и страна-организатор, Германия. Но если для УЕФА финансовые эффекты достаточно четкие и быстрые, то для Германии в целом эти процессы будут несколько растянуты во времени.

Для операционного управления подготовкой турнира УЕФА и Немецкий футбольный союз (DFB) создали специальную компанию EURO 2024 GmbH, которую возглавил Андреас Шер.

Баланс УЕФА

Европейский футбольный союз инвестирует в проведение Евро-2024 €645 млн, из которых €331 млн пойдут на призовой фонд, €240 млн – на возмещение клубам, которые делегировали игроков на чемпионат, а остальные – в аренду стадионов, организацию матчей, услуги волонтеров и Прочие расходы.

В свою очередь, €331 млн призового фонда распределяются на €222 млн – стартовый бонус для 24-х команд-участниц турнира (€9.25 млн для каждой сборной) и €109 млн – призовые вознаграждения за удачные выступления.

Призовые

Победа в матче группового турнира: €1 млн;

Ничья в матче группового турнира: €500 тыс.;

Участие в 1/8 финала: €1.5 млн;

Участие в 1/4 финала: €2.5 млн;

Участие в полуфинале: €4 млн;

Участие в финале: €5 млн;

Победа в финале: €3 млн.

Теоретически, чемпион Евро-2024 в случае выигрыша во всех трех матчах группового турнира может в сумме получить €28.25 млн. Все деньги перечисляются национальным федерациям, которые тратят их по своему усмотрению.

Инвестиция в €645 млн для УЕФА не заоблачна: 4-летний объем финансовых ресурсов Союза составляет более €15 млрд, из которых три четверти поступает от клубных турниров, почти четверть – от турниров сборных команд и остальные (2.5%) – из других источников.

В то же время УЕФА рассчитывает на рекордный доход от проведения Евро-2024 – в размере €2.4 млрд.

Источники финансирования

Телевизионные права

Права на телевизионные трансляции: €1.44 млрд;

Коммерческие права (от брендированных товаров до видеоигр): €568 млн;

Билеты на матчи: €400 млн;

Прочие доходы: €1.25 млн.

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Билеты

На матче Евро-2024 может быть продано 2,7 млн билетов. Их стоимость будет колебаться в следующих диапазонах:

Матчи группового турнира: €30-200;

Матчи 1/8 финала: €50-250;

Четвертьфиналы: €60-300;

Полуфиналы: €80-600;

Финал: €95-1000.

Евро-2024 имеет 13 официальных глобальных и 6 национальных спонсоров, среди которых такие мощные мировые бренды как Adidas, Alibaba Group, Coca-Cola.

Как видим, УЕФА в любом случае не останется в финансовом проигрыше.

Ожидание Германии

Матчи Евро-2024 будут принимать 10 городов Германии: Берлин, Мюнхен, Кёльн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Штутгарт.

Получив право проведения Евро-2024, Германия не столкнулась с вопросом строительства арен или аэропортов – как это было, например, с Украиной в контексте Евро-2012. Напомним, что ФРГ принимала чемпионат мира 2006 года, игры которого проходили в городах-хозяевах нынешнего Евро (за исключением Дюссельдорфа).

Расходы на подготовку к чемпионату (оборудование фан-зон, меры безопасности, некоторые обновления на некоторых стадионах и др.) взяли на себя соответствующие федеральные земли и городские муниципалитеты.

Порядок расходов городов, принимающих матчи:

Берлин – €80 Штутгарт – €65 Лейпциг – €35 Франкфурт – €30.2 Гамбург – €30 Мюнхен – €21 Дортмунд – €21 Дюссельдорф – €20.5 Кельн – €14.1 Гельзенкирхен – €10

Относительно эффекта от проведения Евро-2024 для экономики Германии, ожидается, что около 650 тысяч болельщиков принесут стране-хозяйке около 250 млн евро.

Обычно главные доходы получают гостиничный бизнес, питание, торговые структуры, транспорт, индустрия развлечений и различные сервисы.

Специфика Евро-2024 в Германии состоит в том, что многие зарубежные гости будут приезжать из своих стран собственным транспортом на матчи и не оставаться на долгое время. От этого лишатся владельцы гостиниц и апартаментов, но дополнительную прибыль получат станции заправки автомобилей – бензиновые, газовые, электрические.

В последнем абзаце пересекаются главные идейные тезисы Евро-2024. Официальный слоган турнира «Объединены футболом. Вместе в центре Европы» и стремление сделать чемпионат максимально экологичным.

Хорошую прибыль ожидают немецкая государственная железная дорога Deutsche Bahn (кстати – один из национальных спонсоров Евро-2024) и объединение немецких аэропортов ADV, которое запускает до 500 специальных рейсов на время проведения чемпионата. Чтобы поощрить гостей Евро больше передвигаться по железной дороге, Deutsche Bahn предлагает льготные билеты на дальние поезда и 2,8 млн. билетов, которые предусматривают пользование городским и пригородным транспортом в течение 36 часов.

Наибольшие надежды на Евро-2024 возлагают немецкие производители пива, чей бизнес за прошлый год просел на 4.5% (8.4 млрд. литров). Представитель Ассоциации немецких пивоваров Хольгер Айхеле оптимистично вспоминает, что во время чемпионата мира 2006 продажи пива выросли на 5%.

Также ожидают высоких прибылей всемирно известные компании-производители спортивной одежды и обуви Adidas и Puma, которые официально экипируют соответственно 6 и 4 сборных команд-участниц турнира.

Но, опять же, сегодня проведение крупных спортивных турниров не гарантирует странам-организаторам и городам-хозяевам больших экономических праздников. Возможно, еще и потому организаторы Евро-2024 в Германии много говорят о равенстве, диверсификации, сохранении климата, гендерных правах и других современных ценностях, не слишком акцентируя на ценностях буквальных – финансовых. Кому – Евро-2024, а кому – просто евро.

Семен Запорожец специально для Чемпиона