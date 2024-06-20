Шеф-повар сборной Украины рассказал о меню команды Реброва во время Евро-2024

Алексей Чумовицкий кормит "сине-желтых" с 2018 года.

С шеф-поваром сборной Украины 45-летним Алексеем Чумовицким встречаемся 16 июня в отеле Andaz Munich, где остановилась команда Сергея Реброва во время вояжа в Мюнхен посреди чемпионата Европы-2024. В перерыве между ужином и кофе-брейком Алексей спускается в холл отеля. За столом рядом с женой и друзьями сидит Виталий Миколенко, который проходит восстановление после травмы. Чумовицкий сразу говорит, что повар — это как юрист. Может рассказывать о вкусах команды вообще без персоналий.

"К тому же, я и каждого игрока по фамилии не знаю — идентифицирую ребят по именам", - неожиданно признается шеф-повар.

С "сине-желтыми" Алексей начал сотрудничать с 2018 года. Спустя два года стал шеф-поваром команды. Интересно, что сотрудничество со сборной не отразилось на спортивных вкусах Чумовицкого:

"Мне нравится баскетбол и Формула-1. В футболе — серии послематчевых пенальти. Для меня — это самое интересное. Трансляцию матчей не смотрю, ведь в это время на кухне готовлю ребятам полноценный ужин. Они его после игры очень ждут".

В то же время Алексей уважает труд футболистов.

"Еще в 2018 году, когда только начал сотрудничество с командой, как-то сыграл в футбол. Сбегал к чужим воротам и обратно. И понял, как это непросто. На следующий день не смог бы выйти на работу — хорошо, что в субботу играли. Не знаю, как они столько бегают", - разводит руками Чумовичский.

Меню сборной

Завтрак в сборной начинается в 9:00. Для этого Алексею приходится появляться на кухне в шесть утра. Во время завтрака Чумовицкий час проводит у буфета — следит за тем, чтобы при необходимости доносили блюда. После завтрака готовят обед. Обычно шеф-повару помогают 3-4 повара из персонала гостиницы.

"На завтрак у нас овсянка на соевом и обычном молоке, омлет, яичница, круассаны, — перечисляет украинец, — Мясная нарезка. Фрукты. Сейчас сезон клубники, поэтому она у нас есть в меню и на обед, и на ужин. Также ребята любят манго. На обед всегда есть курица, говядина и рыба. Когда длительные сборы, как сейчас, стараюсь чаще менять блюда. На ужин – сырный суп. Обычно раз в неделю подаем борщ. Причем если крем-супа готовим 6-7 литров на команду, то борща – 10-12. Также хорошо идет запеченное филе говядины с томатом и моцареллой. Но фаворит – это курица. Все, что связано с курицей, заходит на ура. За день до игры готовим что-то диетическое, легкое. Сегодня, к примеру, был кролик. В день игры – минимум жареного, только запеченное. Многие ребята любят грибы".

"На завтрак у нас овсянка на соевом и обычном молоке, омлет, яичница, круассаны, — перечисляет украинец, — Мясная нарезка. Фрукты. Сейчас сезон клубники, поэтому она у нас есть в меню и на обед, и на ужин. Также ребята любят манго. На обед всегда есть курица, говядина и рыба. Когда длительные сборы, как сейчас, стараюсь чаще менять блюда.

На ужин – сырный суп. Обычно раз в неделю подаем борщ. Причем если крем-супа готовим 6-7 литров на команду, то борща – 10-12. Также хорошо идет запеченное филе говядины с томатом и моцареллой. Но фаворит – это курица. Все, что связано с курицей, заходит на ура. За день до игры готовим что-то диетическое, легкое. Сегодня, к примеру, был кролик. В день игры – минимум жареного, только запеченное. Многие ребята любят грибы".

Чумовицкий корректирует меню в зависимости от погоды. Если на улице жарко, может заменить суп на крошку.

"Однажды на сборах в Харькове в конце мая на десерт готовили лимонный сорбет, — вспоминает Алексей. — На завтрак — блины и панкейки. Если позволяет кухня в ресторане, есть сырники. Главное, чтобы в заграничных отелях привезли качественный кисломолочный сыр. Многие ребята не любят изюм. Им делаю сырники без изюма. И уже три года не готовим сладкое со сливочным кремом — на мой взгляд, он слишком тяжел для организма".

Максим Розенко, Соломия Романчук, Чемпион из Германии