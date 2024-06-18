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Балакин назначен четвертым арбитром на топовый матч Евро-2024

Игорь Чернявский — 18 июня, 14:46
Балакин назначен четвертым арбитром на топовый матч Евро-2024

Украинский арбитр Николай Балакин был привлечен к обслуживанию матча 2 тура Евро-2024 между сборными Англии и Дании.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Балакин будет работать четвертым судьей. Главный арбитр – Артур Соареш Диаш, лайнсмены – Паулу Соареш и Педру Рибейру.

Поединок состоится в четверг, 20 июня, в 19.00 по киевскому времени. Напомним, в первом туре Англия в прагматичном стиле одолела Сербию, а Дания не смогла удержать победу над Словенией.

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