Пепе стал самым возрастным игроком, игравшим на Евро

Защитник сборной Португалии Пепе установил достижения на чемпионате Европы-2024 в Германии.

Защитник вышел в стартовом составе на матч первого тура против Чехии в возрасте 41 года и 113 дней. Таким образом он стал самым возрастным игроком, когда-либо игравшим на Евро.

Предыдущий рекорд принадлежал венгерскому голкиперу Габору Кираю, сыгравшему поединок на континентальном первенстве 2016 года против Бельгии в возрасте 40 лет и 86 дней.

Отметим, что в тройку рейтинга вошел нападающий португальцев Криштиану Роналду (39 лет и 134 дня).

Накануне сборная Турции с голом Арды Гюллера одолела Грузию в первом круге Евро-2024.