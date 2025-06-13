NAVI совершили камбэк в матче с 3DMAX и находятся в шаге от выхода в плейоф BLAST.tv Austin Major 2025

В ночь с 12 на 13 июня украинская киберспортивная организация Natus Vincere сыграла второй матч на самом престижном турнире сезона в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

"Рожденные побеждать" оказались сильнее французской команды 3DMAX. Поединок состоялся в формате Во1 на карте Inferno.

Рожденные побеждать потерпели поражение в первой половине со счетом 7:5 и не смогли зацепиться за раунды в начале второй.

Французы имели 4 матч-поинта, однако NAVI выиграли 4 раунда подряд и перевели игру в овертайм, где оказались сильнее – 16:14.

Следующий матч Natus Vincere состоится уже в пятницу, 13 июня. Соперниками "рожденных побеждать" могут стать Spirit, Virtus Pro или FURIA, которые также имеют статистику 2:0 по итогам первого игрового дня.

Теперь NAVI имеют три возможности, чтобы пробиться в плейоф турнира. Согласно регламенту 3 победы позволяют выйти в четвертьфинал чемпионата, а 3 поражения означают вылет из турнира.

BLAST.tv Austin Major 2025

Остин, США

Призовой фонд – $1,250,000

Стадия 3, 2 раунд, 12 июня

Natus Vincere (Украина, 7) – 3DMAX (Франция, 9) 16:14 Inferno

Напомним, что в первой игре украинская команда с европейским составом оказалась сильнее белорусского клуба Nemiga, за который выступают 3 россиянин.

Другая организация из Украины B8 не сумела преодолеть вторую стадию, уступив в решающем матче за выход. Основная часть Austin Major 2025 продлится до 22 июня, а призовой фонд составляет 1 250 000 долларов.