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Теперь под флагом Польши: Monte объявили обновленный состав

Владислав Уткін — 10 июля, 15:39
Теперь под флагом Польши: Monte объявили обновленный состав

Украинская киберспортивная команда Monte объявила о подписании польских игроков Павла «dycha» Дыха и Олека «hades» Мискевича.

Об этом команда из Монастырища сообщила в соцсетях.

Также отметим, что к команде присоединился ассистент тренера Петр "nawrot" Навроцкий.

Теперь состав Monte выглядит следующим образом:

  • Олек "hades" Мискевич (Польша) - капитан
  • Сергей "DemQQ" Демченко (Украина)
  • Шимон "kRaSnaL" Мрозек (Польша)
  • Мартин "Styko" Штык (Словакия)
  • Павел "dycha" Дыха (Польша)

Стоит добавить, учитывая, что в команде теперь сразу три польских игрока, Monte будут отображены на ресурсах с флагом Польши.

Напомним, недавно украинский коллектив покинул легендарный игрок Woro2k.

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