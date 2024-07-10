Теперь под флагом Польши: Monte объявили обновленный состав
Украинская киберспортивная команда Monte объявила о подписании польских игроков Павла «dycha» Дыха и Олека «hades» Мискевича.
Об этом команда из Монастырища сообщила в соцсетях.
Также отметим, что к команде присоединился ассистент тренера Петр "nawrot" Навроцкий.
Теперь состав Monte выглядит следующим образом:
- Олек "hades" Мискевич (Польша) - капитан
- Сергей "DemQQ" Демченко (Украина)
- Шимон "kRaSnaL" Мрозек (Польша)
- Мартин "Styko" Штык (Словакия)
- Павел "dycha" Дыха (Польша)
Стоит добавить, учитывая, что в команде теперь сразу три польских игрока, Monte будут отображены на ресурсах с флагом Польши.
Напомним, недавно украинский коллектив покинул легендарный игрок Woro2k.