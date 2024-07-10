Теперь под флагом Польши: Monte объявили обновленный состав

Украинская киберспортивная команда Monte объявила о подписании польских игроков Павла «dycha» Дыха и Олека «hades» Мискевича.

Об этом команда из Монастырища сообщила в соцсетях.

Также отметим, что к команде присоединился ассистент тренера Петр "nawrot" Навроцкий.

Теперь состав Monte выглядит следующим образом:

Олек "hades" Мискевич (Польша) - капитан

Сергей "DemQQ" Демченко (Украина)

Шимон "kRaSnaL" Мрозек (Польша)

Мартин "Styko" Штык (Словакия)

Павел "dycha" Дыха (Польша)

Стоит добавить, учитывая, что в команде теперь сразу три польских игрока, Monte будут отображены на ресурсах с флагом Польши.

Напомним, недавно украинский коллектив покинул легендарный игрок Woro2k.