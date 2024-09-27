Определился соперник NAVI на полуфинал BLAST Premier Fall Final 2024

Сегодня, 27 сентября, определились пары на 1/2 финала престижного турнира по дисциплине Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

По итогам турнира Natus Vincere и Vitality прошли в 1/2 финала по верхней сетке, заняв первые места в своих группах, а G2 и FaZe пробились благодаря нижней.

Blast Premier Finall Fall 2024 года. Дания.

Призовой фонд – 425 тысяч долларов

1/2 финала

28 сентября

Vitality – G2

NAVI – FaZe