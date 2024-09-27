Определился соперник NAVI на полуфинал BLAST Premier Fall Final 2024
Сегодня, 27 сентября, определились пары на 1/2 финала престижного турнира по дисциплине Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.
По итогам турнира Natus Vincere и Vitality прошли в 1/2 финала по верхней сетке, заняв первые места в своих группах, а G2 и FaZe пробились благодаря нижней.
Blast Premier Finall Fall 2024 года. Дания.
Призовой фонд – 425 тысяч долларов
1/2 финала
28 сентября
Vitality – G2
NAVI – FaZe
Призовой фонд турнира составляет $425,000, а чемпион заработает $200,000 и путевку на BLAST Premier World Final 2024.
Отметим, что в составе Natus Vincere выступают два украинца, литовец, румын и финн.
- Валерий "b1t" Ваховский (Украина);
- Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва);
- Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);
- Михай "iM" Иван (Румыния);
- Игр "w0nderful" Жданов (Украина);
- Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).
Ранее "рожденные побеждать" стали победителями престижного турнира ESL Pro League Season 20, проходившего на Мальте, и снова возглавили рейтинг HLTV.