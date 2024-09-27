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Определился соперник NAVI на полуфинал BLAST Premier Fall Final 2024

Володимир Кук — 27 сентября, 22:33
Определился соперник NAVI на полуфинал BLAST Premier Fall Final 2024

Сегодня, 27 сентября, определились пары на 1/2 финала престижного турнира по дисциплине Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

По итогам турнира Natus Vincere и Vitality прошли в 1/2 финала по верхней сетке, заняв первые места в своих группах, а G2 и FaZe пробились благодаря нижней.

Blast Premier Finall Fall 2024 года. Дания.
Призовой фонд – 425 тысяч долларов
1/2 финала
28 сентября
Vitality – G2
NAVI – FaZe

Призовой фонд турнира составляет $425,000, а чемпион заработает $200,000 и путевку на BLAST Premier World Final 2024.

Отметим, что в составе Natus Vincere выступают два украинца, литовец, румын и финн.

  • Валерий "b1t" Ваховский (Украина);
  • Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва);
  • Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);
  • Михай "iM" Иван (Румыния);
  • Игр "w0nderful" Жданов (Украина);
  • Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).

Ранее "рожденные побеждать" стали победителями престижного турнира ESL Pro League Season 20, проходившего на Мальте, и снова возглавили рейтинг HLTV.

G2 Natus Vincere Vitality Faze BLAST Premier Fall Final 2024

G2

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