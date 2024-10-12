NAVI вышли в 6-й финал подряд и приблизились к невероятному рекорду

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (1) сумела выйти в 6 подряд финал по дисциплине Counter-Strike 2. Команда в невероятном матче победила норвежский коллектив Heroic (16) в полуфинале IEM Rio 2024.

Это означает, что NAVI вплотную приблизились к собственному рекорду (7 финалов подряд в 2021 году) и близки к тому, чтобы повторить невероятный рекорд FaZe в 2023-24 годах (8 финалов).

Также впереди достижение Astralis 2018-19 годов, когда команда 7 раз подряд сумела дойти до решающего матча.

В финале IEM Rio 2024 "рожденные побеждать" сразятся с победителем дуэли FURIA – MOUZ. Решающий поединок будет в формате Во5 и состоится 13 октября.

Заметим, что в NAVI также идет интересная серия результатов в этих финалах. Команда побеждает в каждом втором решающем матче. И соответственно проигрывает также через раз. По этой логике финал в Рио для команды должен быть победным.

Напомним, в составе Natus Vincere выступают два украинца, литовец, румын и финн.

Валерий "b1t" Ваховский (Украина);

Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва);

Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);

Михай "iM" Иван (Румыния);

Игр "w0nderful" Жданов (Украина);

Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).

Ранее "рожденные побеждать" проиграли в финале проходившего в Дании престижного турнира BLAST Premier Fall Final 2024.