Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Киберспорт

МОК создал Олимпийские игры по киберспорту

Микола Дендак — 23 июля, 23:14
МОК создал Олимпийские игры по киберспорту

Международный олимпийский комитет (МОК) создал Олимпийские игры по киберспорту.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

После принятия решения МОК начнет работу по выбору места проведения турнира, а также даты, времени, условий квалификации на соревнования и наград.

Первый турнир состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Также МОК создаст новую специальную структуру в рамках своей организации, применяющей другой подход к финансированию и организации этих Игр.

Первыми партнерами организации станут международные федерации, которые уже занимаются электронной версией своего вида спорта и рассматриваются для включения в Олимпийские игры по киберспорту. Кроме того, партнерами также будут Национальные олимпийские комитеты, включающие киберспорт в свою деятельность.

Напомним, накануне украинская киберспортивная команда Natus Vincere(1) стала победителем престижного турнира Esports World Cup 2024 по игре Counter-Strike 2.

Кіберспорт МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Умер бывший вице-президент МОК Кеван Госпер
МОК определился с перечнем белорусов, выступающих на Олимпиаде-2024
Определились дата и место первых Олимпийских игр по киберспорту
Гутцайт рассказал, будут ли украинцев дисквалифицировать на олимпиаде за политические высказывания
Гашек — про атаку на Охматдит: МОК продовжить підтримувати геноцид?

Последние новости