Международный олимпийский комитет (МОК) создал Олимпийские игры по киберспорту.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

После принятия решения МОК начнет работу по выбору места проведения турнира, а также даты, времени, условий квалификации на соревнования и наград.

Первый турнир состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Также МОК создаст новую специальную структуру в рамках своей организации, применяющей другой подход к финансированию и организации этих Игр.

Первыми партнерами организации станут международные федерации, которые уже занимаются электронной версией своего вида спорта и рассматриваются для включения в Олимпийские игры по киберспорту. Кроме того, партнерами также будут Национальные олимпийские комитеты, включающие киберспорт в свою деятельность.

Напомним, накануне украинская киберспортивная команда Natus Vincere(1) стала победителем престижного турнира Esports World Cup 2024 по игре Counter-Strike 2.