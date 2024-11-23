Passion UA проиграли HEROIC в матче за выход на PW Shanghai Major 2024

В субботу, 23 ноября, Passion UA (49), команда из Counter-Strike 2 Александра Зинченко, провела свой четвертый матч в рамках Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B. Соперником была команда HEROIC (7).

Датская организация одержала победу со счетом 2:1 по картам (9:13 Ancient, 13:7 Vertigo, 13:7 Mirage).

На карте Antient "пешн" удачно провели первую половину (10:2), что позволило выйти вперед за набранными картами.

На выборе Passion UA, Vertigo, соперники хорошо отыграли за CT-сторону, 8:4 и завершили победу со счетом 13:7. Решающей картой стал Mirage, на котором HEROIC выигрывали со счетом 11:4, после чего отдали несколько раундов подряд.

Команде Александра Зинченко, которая может стать самой молодой организацией на мейджоре (была основана в 2023 году), не удалось завершить камбэк, после чего они отправились в сетку 2:2, что позволит провести один из последних поединков в квалификации к мейджору. Соперник "пешн" станет известен позже.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024

3 тур, 22 ноября

HEROIC – Passion UA 2:1 (9:13 Ancient, 13:7 Vertigo, 13:7 Mirage)

Организация Александра Зинченко не потеряла шансы на мейджор, поскольку удачно стартовала. В частности, Passion UA одержала две победы, одержав россиян: сначала Virtus.pro (12), а затем Team Spirit (4). В первом поединке за выход на Shanghai Major "пешн" уступили немецкой команде BIG.

Шанхайский мейджор будет проходить с 30 ноября по 15 декабря. Призовой фонд – 1,25 млн долларов. Напомним, на турнир уже квалифицировалась украинская организация NAVI(1). Другая команда из Украины, B8, досрочно вылетела из отборочного этапа на Perfect World Shanghai Major 2024 года.