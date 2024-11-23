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Passion UA проиграли HEROIC в матче за выход на PW Shanghai Major 2024

Станіслав Лисак — 23 ноября 2024, 11:45
Passion UA проиграли HEROIC в матче за выход на PW Shanghai Major 2024

В субботу, 23 ноября, Passion UA (49), команда из Counter-Strike 2 Александра Зинченко, провела свой четвертый матч в рамках Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B. Соперником была команда HEROIC (7).

Датская организация одержала победу со счетом 2:1 по картам (9:13 Ancient, 13:7 Vertigo, 13:7 Mirage).

На карте Antient "пешн" удачно провели первую половину (10:2), что позволило выйти вперед за набранными картами.

На выборе Passion UA, Vertigo, соперники хорошо отыграли за CT-сторону, 8:4 и завершили победу со счетом 13:7. Решающей картой стал Mirage, на котором HEROIC выигрывали со счетом 11:4, после чего отдали несколько раундов подряд.

Команде Александра Зинченко, которая может стать самой молодой организацией на мейджоре (была основана в 2023 году), не удалось завершить камбэк, после чего они отправились в сетку 2:2, что позволит провести один из последних поединков в квалификации к мейджору. Соперник "пешн" станет известен позже.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024
3 тур, 22 ноября

HEROIC – Passion UA 2:1 (9:13 Ancient, 13:7 Vertigo, 13:7 Mirage)

Организация Александра Зинченко не потеряла шансы на мейджор, поскольку удачно стартовала. В частности, Passion UA одержала две победы, одержав россиян: сначала Virtus.pro (12), а затем Team Spirit (4). В первом поединке за выход на Shanghai Major "пешн" уступили немецкой команде BIG.

Шанхайский мейджор будет проходить с 30 ноября по 15 декабря. Призовой фонд – 1,25 млн долларов. Напомним, на турнир уже квалифицировалась украинская организация NAVI(1). Другая команда из Украины, B8, досрочно вылетела из отборочного этапа на Perfect World Shanghai Major 2024 года.

Heroic Олександр Зінченко Passion UA Perfect World Shanghai Major 2024

Perfect World Shanghai Major 2024

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